Desplazados por la guerra, los enfermos de cáncer del Líbano luchan por sobrevivir

Un miembro del personal médico asiste a Ahmad Fahess, un hombre desplazado de la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, que padece un sarcoma, en el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut (AUBMC) en Beirut

El libanés Ahmad Fahess, propietario de una pequeña empresa, pensaba que nada podía ser más devastador que su diagnóstico de cáncer hasta que, de repente, un día, mientras estaba en el trabajo, los ataques aéreos israelíes empezaron a apuntar a su ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano.

Cuando vio el desastre a su alrededor, supo que tenía que reunir a su familia y huir.

"Queremos volver a nuestras casas, a nuestro trabajo", dijo, rompiendo a llorar mientras recibía tratamiento contra el cáncer en el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut (AUBMC), con su hermana sentada junto a su cama.

Israel lanzó un amplio ataque contra el sur de Líbano en septiembre, casi un año después de que los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, intensificaron el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel mientras fuerzas israelíes luchaban contra Hamás, que atacaba Israel desde Gaza.

Washington está intentando negociar un alto el fuego, pero Israel afirma que debe poder seguir defendiéndose. Afirma que Hezbolá utiliza a civiles como escudos humanos, algo que los militantes niegan.

Fahess, padre de dos adolescentes y propietario de cuatro talleres de soldadura en Nabatieh, no sólo no sabe cuándo podrá volver a casa, sino cuánto tiempo podrá recibir tratamiento para el sarcoma, un cáncer poco común que afecta al tejido conjuntivo de su brazo izquierdo.

"Solía venir tres días a Beirut para recibir tratamiento y volver a casa", dijo. "Ahora, con la guerra, nos hemos visto desplazados, y ha empezado la lucha por el tratamiento".

Miles de enfermos de cáncer se encuentran entre el más de un millón de personas que han huido de sus hogares.

"Todo ocurrió muy deprisa. Estábamos trabajando cuando empezaron los bombardeos; nos sorprendieron", dijo. Huyó con su familia a Antelias, en el monte Líbano, con sólo 4.500 dólares, que menguaron rápidamente.

Fahess depende ahora del Fondo de Apoyo contra el Cáncer del hospital, una iniciativa benéfica lanzada en 2018 para ayudar a los pacientes con cáncer y que ahora también da apoyo adicional a las personas desplazadas.

"El tratamiento es costoso; si el hospital no me hubiera ayudado, no habría podido pagarlo", dijo.

Pero le preocupa que se acaben los fondos. "Si tenemos que pagar y estamos de vuelta en nuestras casas, estaría bien, pero si seguimos desplazados, será imposible", dijo.

El Ministerio de Sanidad libanés dijo que más de 2.500 pacientes de cáncer desplazados se han visto obligados a buscar nuevos centros de tratamiento, ya que al menos ocho hospitales del sur del país y de los suburbios del sur de Beirut estaban fuera de servicio debido a los bombardeos israelíes.

El tratamiento del cáncer ya era caro en el sistema sanitario libanés, que en los últimos años se ha visto aún más afectado por la crisis económica.

Ali Taher, director del Instituto del Cáncer Naef K. Basile del AUBMC, afirma que el tratamiento de los pacientes desplazados ha traído nuevas complicaciones, como la búsqueda de sus historiales médicos y los profesionales médicos desaparecidos.

"También es difícil hacerse pruebas de detección del cáncer con antelación porque ya no es una prioridad para la gente", dijo Taher.

Ghazaleh Naddaf, de 67 años, fue desplazada del pueblo meridional de Debel. Ahora vive con su hermano en Beirut. La exauxiliar de farmacia perdió su trabajo y lleva dos meses sin poder costearse su terapia para el mieloma múltiple.

"Me estoy saltando el tratamiento y la medicación", explica. "Solía venir dos veces por semana a recibir tratamiento, pagando más de 1.000 dólares. Ya no puedo permitírmelo", dijo añadiendo que también necesita un trasplante de médula ósea que cuesta 50.000 dólares, un gasto fuera de su alcance.

"Es la guerra, y no hay seguridad, y aún así necesito seguir el tratamiento para continuar con mi vida", afirmó.

Hala Dahdah Abou Jaber, cofundadora del Fondo de Apoyo contra el Cáncer, dijo que los pacientes de cáncer desplazados tienen que elegir entre necesidades básicas y terapias potencialmente mortales, y muchos ya no pueden copagar su tratamiento.

"El cáncer no espera. El cáncer no es una enfermedad que te dé tiempo; es dura", afirmó.

(Redacción de Riham Alkousaa; edición de Philippa Fletcher. Editado en español por Natalia Ramos)