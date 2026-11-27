El cierre definitivo de la planta de Puma en Chamical dejó a 50 trabajadores sin empleo y profundizó la preocupación por la situación industrial en La Rioja. La decisión de cerrar la planta de Chamical fue comunicada el martes por representantes de Puma durante una reunión urgente con autoridades de la Secretaría de Trabajo y dirigentes del sindicato del sector.

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La secretaria de Trabajo provincial, Myriam Espinosa, informó que la empresa abonará el 100% de las indemnizaciones y ofrecerá una gratificación adicional del 20%. Según explicó Espinosa a Radio La Red La Rioja, el establecimiento cesará definitivamente sus actividades.

La funcionaria estimó que desde 2024 cerraron alrededor de 15 empresas en la provincia y que, durante ese período, se perdieron aproximadamente 3.000 puestos de trabajo en el Parque Industrial riojano. También advirtió por los reclamos de trabajadores despedidos de Colortex, que denuncian demoras en el pago de sus liquidaciones finales.

La secretaria señaló que los trabajadores afectados tienen una extensa trayectoria en la firma: quien registra la menor antigüedad acumula 20 años de servicio, mientras que otros superan las tres décadas. Sobre las desvinculaciones, indicó que la compañía comunicó que pagará la totalidad de las indemnizaciones correspondientes y una gratificación extraordinaria del 20% adicional. Los acuerdos serían formalizados con acompañamiento de la Secretaría de Trabajo.

La funcionaria atribuyó el deterioro de la actividad industrial a la apertura de importaciones y a la caída del consumo. Afirmó que las dificultades alcanzan a distintos sectores productivos del país y afectan especialmente a las industrias textil y del calzado.

Menos turnos y cierres de plantas

Con la salida de Chamical, Puma conservará su establecimiento de la capital riojana. Espinosa recordó que anteriormente la compañía también había dejado de operar en Sanagasta y Chilecito. Según detalló, la empresa llegó a contar con casi 1.000 trabajadores en la provincia durante 2023, tras una etapa de recuperación y expansión. Posteriormente comenzó a reducir personal y capacidad operativa. La planta de Capital, que trabajaba con tres turnos, funciona actualmente con uno.

Durante ese proceso se aplicaron distintas alternativas, entre ellas retiros voluntarios y otras modalidades de desvinculación. Sin embargo, de acuerdo con la funcionaria, la caída de las ventas y las dificultades para competir terminaron profundizando la reducción de la actividad.

El cierre de Chamical se suma así a una serie de situaciones que preocupan a la Provincia por su impacto sobre el empleo industrial. La secretaria señaló que se trata de trabajadores con muchos años en la actividad, que ahora deberán afrontar la pérdida de su fuente laboral.

Reclamos por las liquidaciones en Colortex

Espinosa también se refirió a Colortex, otra empresa que avanzó con despidos. En este caso, manifestó su preocupación por las demoras denunciadas en el pago de las liquidaciones finales, que incluyen conceptos como vacaciones y aguinaldo proporcionales. La funcionaria estimó que las desvinculaciones afectan a más de 20 personas y sostuvo que algunas todavía no percibieron la totalidad de los montos adeudados. También cuestionó que se hayan dispuesto pagos en cuotas sin los acuerdos correspondientes.

Según explicó, la Secretaría de Trabajo recibió numerosos reclamos e intimó a la empresa para que regularizara los pagos. Ante la falta de respuesta y el incumplimiento de los plazos establecidos, el organismo avanzó con infracciones.

“Si la gente ha trabajado, corresponde que se le pague”, remarcó Espinosa. Al comparar la situación de ambas compañías, sostuvo que los empleadores deben asumir las obligaciones económicas derivadas de las desvinculaciones. Al repasar la situación del sector, Espinosa calculó que unas 15 empresas cerraron en La Rioja desde 2024. En el Parque Industrial de la provincia, estimó, se perdieron alrededor de 3.000 puestos durante el mismo período.

Entre los casos mencionó a GIPUR, del sector textil, y las dificultades que atraviesan distintas fábricas de calzado. También hizo referencia a más de 30 trabajadores afectados recientemente en Chilecito por la situación de una empresa dedicada a producir calzado de seguridad.

En ese último caso, la funcionaria sostuvo que el problema no se limita a la competencia de productos importados. También vinculó la caída de la actividad con la paralización de la obra pública, que reduce la demanda de calzado de seguridad y ropa de trabajo.

Para la Secretaría de Trabajo, la contracción del consumo y los cambios en el mercado afectan a distintas ramas de la producción. El cierre en Chamical y los reclamos en Colortex muestran, según el organismo, consecuencias tanto en la continuidad de los puestos laborales como en los pagos posteriores a los despidos.

La industria textil perdió 26 mil puestos de trabajo por la crisis de Milei

La industria textil atraviesa uno de sus períodos más críticos producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y los indicadores recientes muestran que el deterioro todavía no encuentra un piso. Desde diciembre de 2023 se perdieron más de 26 mil puestos de trabajo.

La actividad registró en junio una caída interanual del 15,9% y acumuló un retroceso del 24,4% durante los primeros seis meses de 2026, según el informe elaborado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

El desplome de la producción se combina con una fuerte reducción del empleo y de la cantidad de establecimientos en funcionamiento. En mayo, el complejo que reúne a los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizó 93.952 puestos de trabajo registrados, 1.229 menos que el mes anterior y 16.244 por debajo del nivel de un año atrás.

Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada alcanza los 26.851 empleos formales, mientras que desaparecieron 750 establecimientos vinculados al sector. El dato equivale a un promedio de aproximadamente 30 cierres por mes durante ese período.

La utilización de la capacidad instalada también refleja la profundidad del problema. En junio, las fábricas textiles trabajaron al 46,6% de su capacidad, casi 13 puntos por debajo del promedio de la industria nacional, que llegó al 59,1%. Para FITA, no se trata solamente de una caída coyuntural. La entidad advierte que la industria viene atravesando un deterioro sostenido que terminó reduciendo su capacidad productiva.