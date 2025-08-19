Rutte dice que se estudia un acuerdo parecido al artículo 5 para Ucrania, no su ingreso en la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla con los periodistas tras una entrevista televisiva en la Casa Blanca el día de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en Washington, Estados Unidos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que no se está debatiendo el ingreso de Ucrania en la OTAN, pero sí las garantías de seguridad del tipo del "artículo 5" para el país que Rusia invadió en febrero de 2022.

CITAS CLAVE

"La situación es la siguiente: Estados Unidos y algunos otros países han dicho que están en contra del ingreso de Ucrania en la OTAN. La posición oficial de la OTAN (...) es que hay un camino irreversible para Ucrania en la OTAN", dijo Rutte durante una entrevista en Fox News.

"Pero lo que estamos discutiendo aquí no es el ingreso en la OTAN, sino el tipo de garantías de seguridad del artículo 5 para Ucrania y lo que implicarán exactamente se discutirá ahora más en concreto".

POR QUÉ ES IMPORTANTE

El artículo 5 del tratado fundacional de la OTAN consagra el principio de defensa colectiva, según el cual un ataque contra cualquiera de sus 32 miembros se considera un ataque contra todos. La adhesión a la Alianza Atlántica es un objetivo estratégico para Kiev que está consagrado en la Constitución del país.

Los comentarios de Rutte señalaron que podría ofrecerse a Ucrania una garantía de seguridad de esa envergadura en lugar del ingreso en la OTAN, que el presidente ruso Vladimir Putin ha descartado.

CONTEXTO

Tras una cumbre el viernes con Putin en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos y de la OTAN.

Rutte dijo a Fox News que en la reunión hablaron de las garantías de seguridad para Ucrania y que no, de soldados sobre el terreno.

Trump describió las reuniones del lunes como "muy buenas" y dijo que llamó a Putin para comenzar los preparativos para una reunión entre los presidentes ruso y ucraniano antes de una reunión trilateral que también incluiría a Trump.

Con información de Reuters