Orgullo riojano: investigadores del CRILAR-CONICET presentaron un hallazgo paleontológico en Brasil

La Rioja se posiciona en lo más alto del campo científico internacional gracias a un destacado avance paleontológico: investigadores del CRILAR-CONICET presentaron en Brasil el descubrimiento del Shakajlura riojanensis, una nueva especie de reptil gigante perteneciente al Período Triásico.

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El anuncio oficial que se llevó a cabo en Río de Janeiro durante el VIII Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026, sirvió para ratificar la riqueza fosilífera de la región riojana y reafirmar el rol clave de la ciencia local.

Durante el encuentro en Brasil, quienes presentaron el hallazgo fueron el Licenciado Ariel Cardillo y el Doctor. Lucas Fiorelli , los cuales explicaron que el Shakajlura riojanensis, es un antiguo pariente de los cocodrilos que habitó en la Formación Chañares, en la actual región de Talampaya.

La investigación fue desarrollada en colaboración con especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), el Museo de La Plata (MLP) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Cómo fue es período Triásico

El período Triásico, que marcó el inicio de la era Mesozoica entre 252 y 201 millones de años atrás, representó una época de profundas transformaciones en la Tierra. El período presentaba un clima mayoritariamente seco y cálido, caracterizado por marcadas fluctuaciones térmicas en las zonas interiores y una vegetación predominantemente adaptada a la aridez, donde prosperaban helechos y coníferas.

En este contexto ambiental emergieron formas de vida clave que definieron la historia evolutiva de la fauna mundial. Durante el Triásico hicieron su aparición los primeros dinosaurios de hábitos bípedos y carnívoros, a la par de los antecesores directos de los mamíferos, originados a partir de reptiles cinodontos.

Un polo para el desarrollo científico regional

El Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) se consolida como uno de los institutos más prestigiosos del país en materia de innovación y generación de conocimiento. Dedicado fundamentalmente al impulso de la ciencia y la tecnología, este organismo juega un rol determinante en la investigación aplicada y en el valor agregado que aporta al ecosistema científico nacional.

Inaugurado en marzo de 1998, el CRILAR funciona como un polo multidisciplinario cuya labor se sostiene gracias al trabajo articulado de importantes instituciones. Su gobernanza y desarrollo dependen de una red estratégica conformada por el CONICET, el Gobierno de la Provincia de La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).