El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a los cuatro jóvenes profesionales que obtuvieron el primer puesto en el Ideatón Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre 23 proyectos presentados. La propuesta ganadora busca transformar los descartes de la producción bananera en harina para elaborar alimentos sin gluten y fortalecer el aprovechamiento de los recursos productivos de la provincia.

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En sus redes sociales, el mandatario expresó: "Esta mañana recibimos a María Laura Giménez, Pilar Eidelman, Judith Guanes y Leonardo Aguirre, jóvenes profesionales formoseños que obtuvieron el primer puesto entre 23 proyectos presentados en el 'Ideatón Federal' del Consejo Federal de Inversiones (CFI)".

"Un reconocimiento al talento, la creatividad y el compromiso de los jóvenes, que con sus ideas demuestran el enorme potencial de Formosa. Se celebra este logro y el orgullo con el que representan a la provincia, convencidos de seguir acompañando el talento y la iniciativa de nuestros jóvenes, para continuar construyendo el presente y futuro de Formosa. ¡Felicitaciones a este gran equipo!", destacó el mandatario.

De los descartes de banana a los alimentos sin gluten

El equipo interdisciplinario de jóvenes profesionales está conformado por las licenciadas María Laura Giménez y Pilar Eidelman, la doctora Judith Guanes y el doctor Leonardo Aguirre, quienes representan a distintas áreas del Estado provincial. El proyecto propone agregar valor industrial y brindar asistencia alimentaria para fortalecer la soberanía alimentaria de la provincia.

La iniciativa propone aprovechar los desechos de las bananas cosechadas por 302 productores paipperos de la región para convertirlos en materia prima de alto valor. A través del procesamiento en la planta de Nutrifor, esos descartes de la actividad bananera se transformarán en harina de banana destinada a la elaboración de premezclas sin gluten, lo cual también es una materia prima necesaria en la región.

Uno de los pilares de la propuesta es la articulación institucional entre diferentes organismos públicos que cubren toda la cadena productiva y social. Mientras que Giménez y Guanes pertenecen al PAIPPA, Eidelman integra Nutrifor y Aguirre forma parte del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, lo que permite vincular directamente el trabajo rural con la infraestructura industrial.

Finalmente, el circuito se completa con la distribución de los alimentos elaborados a través del Programa Provincial de Complemento Nutricional para personas con celiaquía. Dependiente del Ministerio de la Comunidad, este programa garantizará que los productos sin TACC lleguen de manera directa a sus actuales 800 beneficiarios.