La ONU reduce su petición de ayuda para 2026 pese al aumento de las necesidades

Naciones Unidas presentó una petición para un presupuesto de ayuda de solo la mitad de lo que había esperado para este año, reconociendo una caída en la financiación de los donantes en un momento en que las necesidades humanitarias son mayores que nunca.

Según admitió la propia ONU, la petición de 23.000 millones de dólares dejará fuera a decenas de millones de personas que necesitan ayuda urgente, ya que la caída del apoyo le ha obligado a priorizar a los más desesperados.

Los recortes de financiación se suman a otros problemas para las agencias de ayuda, como los riesgos de seguridad para el personal en zonas de conflicto y la falta de acceso.

"En última instancia, son los recortes los que nos obligan a tomar estas decisiones tan duras y brutales", dijo a la prensa Tom Fletcher, jefe de ayuda de la ONU.

"Estamos desbordados, faltos de fondos y bajo ataque", dijo. "Conducimos la ambulancia hacia el fuego. En su nombre. Pero ahora también se nos pide que apaguemos el fuego. Y no hay suficiente agua en el depósito. Y nos están disparando."

Hace un año, la ONU solicitó unos 47.000 millones de dólares para 2025, una cifra que luego se redujo al empezar a conocerse la magnitud de los recortes de ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de otros grandes donantes occidentales como Alemania.

Las cifras de noviembre mostraron que solo había recibido 12.000 millones de dólares hasta la fecha, la cifra más baja en 10 años, cubriendo poco más de una cuarta parte de las necesidades.

El plan de 23.000 millones de dólares del próximo año identifica a 87 millones de personas consideradas casos prioritarios cuyas vidas están en peligro. Sin embargo, afirma que alrededor de 250 millones necesitan ayuda urgente, y que tratará de ayudar a 135 millones de ellos con un coste de 33.000 millones de dólares, si dispone de los medios.

El mayor llamamiento, de 4.000 millones de dólares, es para los territorios palestinos ocupados. La mayor parte es para Gaza, devastada por el conflicto de dos años entre Israel y Hamás, que ha dejado a casi todos sus 2,3 millones de habitantes sin hogar y dependientes de la ayuda.

En segundo lugar está Sudán, seguido de Siria.

Fletcher dijo que los grupos humanitarios se enfrentan a un panorama desolador de hambre creciente, propagación de enfermedades y violencia sin precedentes.

"(La petición) se centra en salvar vidas allí donde las crisis golpean con más fuerza: guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias, malas cosechas", dijo.

Las agencias humanitarias de la ONU dependen sobre todo de las donaciones voluntarias de donantes occidentales, siendo Estados Unidos con diferencia el principal donante histórico.

Los datos de la ONU mostraron que siguió ocupando el primer puesto en 2025 a pesar de los recortes de Trump, pero que su cuota se había reducido de más de un tercio del total al 15,6% este año.

