Octubre Rosa: Formosa acerca mamografías gratuitas y refuerza la detección temprana del cáncer de mama

En línea con las políticas de salud pública que apuntan a la prevención, Formosa se sumó a la campaña Octubre Rosa para la detección temprana del cáncer de mama en el que se realizó cientos de mamografías en camiones sanitarios móviles. La campaña comenzó el mes pasado y se extenderá hasta el 15 de noviembre.

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A través del Ministerio de Desarrollo Humano, 1381 mujeres formoseñas acudieron a los camiones sanitarios para realizarse un estudio clave para el cuidado de salud. Según los datos difundidos por la Provincia, hasta el momento el camión sanitario Nº 1 realizó 788 mamografías y el Nº 2, otras 593.

El recorrido comenzó el 3 de octubre en el barrio Stella Maris de la ciudad capital y se extendió a hacia Misión Laishí, Herradura, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Las Lomitas, Villa Dos Trece, El Colorado, Pirané, Villa General Güemes, Laguna Blanca, Subteniente Perín y Fontana, Palo Santo y Laguna Naineck. El objetivo es llegar a todo el territorio provincial.

“Poder hacerse el estudio en el barrio o en la propia localidad facilita el acceso a los controles y ayuda a reducir las dificultades que implica un traslado”, señaló el subsecretario de Coordinación y Control del ministerio, Manuel Cáceres. quien agregó que el estudio permite reforzar un mensaje que desde la Provincia sostienen cotidianamente. "La mamografía puede detectar alteraciones antes de que aparezcan síntomas. Por eso, alentamos a las mujeres a consultar con su médico para saber cuándo les corresponde hacerse el estudio”, sostuvo.

Hito en la salud pública de Formosa

En octubre se conoció una cifra histórica del sistema de salud pública de Formosa: en menos de tres semanas, más de 15 personas recibieron trasplantes de órganos en el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón". Estos procedimientos fueron posibles gracias a las políticas sanitarias de la provincia, a la decisión solidaria de familias formoseñas y a la articulación del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Formosa (CUCAIFOR).

Desde el hospital destacaron que los pacientes receptores provienen de Buenos Aires, Misiones y distintas localidades de Formosa. Asimismo, remarcaron que las intervenciones se llevaron a cabo con profesionales formados en la propia provincia y con los recursos técnicos necesarios para este nivel de alta complejidad, un logro que demanda jornadas extensas de trabajo por parte de los equipos médicos, de enfermería y técnicos.

El CUCAUFOR también sumó cifras exitosas el año pasado, ya que cerró el 2025 con un total de 331 trasplantes de órganos y tejidos clave para salvarle la vida a cientos de formoseños. Desde el organismo, remarcaron que detrás de cada intervención se encuentra la solidaridad de las familias donantes, quienes en los momentos más dolorosos eligieron convertir una pérdida en vida para otros.