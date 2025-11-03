Pese a los recortes de Nación, Formosa continuará con el plan de obras viales para el crecimiento provincial

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Formosa anunciaron que la provincia mantendrá en marcha un amplio plan de obras públicas y de conservación vial. Cabe destacar que se realizarán con recursos propios pese a los recortes de fondos que Nación realizó desde su asunción.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el director del organismo, Javier Caffa, subrayó que “es constante el trabajo que se realiza en toda la provincia, tanto en infraestructura vial como en el manejo de los recursos hídricos", y detalló que actualmente se ejecutan tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de fisuras y mantenimiento de banquinas en la ruta provincial N° 28, en el tramo que une Las Lomitas con Posta Cambio Salazar.

Además, informó que se instalan luminarias LED en distintos puntos del trayecto, especialmente en los pasos por comunidades originarias, como Kilómetro 14 y Kilómetro 30, y en zonas clave como Policía Ecológica, la Planta de Agua Potable y El Vertedero.

El compromiso de la provincia con la obra pública

Caffa también destacó la participación de la DPV en la iniciativa Paisajes de Mi Tierra, desarrollada junto a estudiantes de la EPET N° 1, el Ministerio de Educación y el fotógrafo Pablo Córdoba. En ese marco, los jóvenes colocaron contenedores ecológicos diseñados por ellos mismos en la zona de El Vertedero del Bañado La Estrella, un espacio que fue acondicionado recientemente para funcionar como mirador y estacionamiento.

“Es una zona que hace algunos meses se rellenó para que sirva de estacionamiento y un lugar donde apreciar la belleza del Bañado La Estrella; y esa zona del Vertedero donde se puede apreciar totalmente todo el espejo, ese gran reservorio de agua que tenemos en la provincia, y que permite hacer un uso muy eficiente en los derrames del río Pilcomayo", detalló el funcionario.

En esa línea, el titular de la DPV agregó: "También verificar el adecuado funcionamiento de esta administración de recursos hídricos, pudimos ver cómo están funcionando los canales, el canal Rivira, la compuerta partidora donde se deriva el agua hacia Las Lomitas".

"Son varios trabajos los que están en ejecución en esta zona", enfatizó y aclaró en toda la provincia “las obras no se detienen. La acción y la intervención del Estado a lo largo y a lo ancho de la provincia sigue, y no solo en organismos como Vialidad Provincial, sino en todos los organismos del Gobierno de la provincia".

El desfinanciamiento nacional

Caffa indicó que en los últimos dos años, desde el ascenso del Gobierno nacional actual, se paralizó el financiamiento de las obras públicas en el país, pero que Formosa ejecuta con fondos propios: "El Gobierno provincial, gracias a una administración eficiente en los recursos, aparte de cumplir con todos los otros deberes o responsabilidades que tiene, también asigna fondos para continuar con la ejecución de obras muy importantes de infraestructura en toda la provincia, no sólo en el rubro vial y manejo de los recursos hídricos, sino también en educación, salud pública, como son los centros de salud, los hospitales, los CDI, las escuelas primarias y secundarias".

"Se sigue pensando en la infraestructura, los equipos técnicos del Gobierno provincial trabaja sin cesar, porque como dice el gobernador Gildo Insfrán, capaz que no se hará con la misma velocidad que había ante la asunción de este Gobierno nacional, pero la marcha no se detiene, hay un claro proyecto político que es el Modelo Formoseño, que en todas las áreas tiene claramente marcado el camino que hay que recorrer", concluyó.