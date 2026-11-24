Luego de que las crecidas dejaran algunos accesos rurales comprometidos en distintos puntos de La Rioja, Vialidad Provincial desplegó operativos de recuperación en Capital y departamentos del interior, con intervenciones que también buscan garantizar la llegada a establecimientos educativos y reducir los riesgos ante nuevas lluvias.

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Durante la semana del 16 al 20 de noviembre, las cuadrillas realizaron tareas de reparación, enripiado, perfilado, limpieza de badenes y desagües, además de reconstrucción de accesos y refuerzo de defensas. Los trabajos abarcaron corredores provinciales y rutas nacionales afectados por el escurrimiento del agua.

En Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, los equipos intervinieron sobre la Ruta Provincial 25, desde su conexión con la Ruta Nacional 38 hasta el paraje La Esperanza. Allí realizaron perfilado, rectificación de cunetas y banquinas y acondicionamiento de las salidas de agua para recuperar la traza y mejorar el drenaje.

Reparaciones en Capital y departamentos cercanos

También trabajaron entre Bajo Hondo y San Nicolás, donde limpiaron cunetas, drenaron una represa y acondicionaron las salidas de agua. Otro frente se abrió en el acceso a Trampa del Tigre, entre la finalización del asfalto y Tres Pozos, con tareas de reparación, enripiado y perfilado.

En el departamento Independencia, las intervenciones alcanzaron el camino de acceso a Amana, desde la represa La Punta hasta la localidad. Allí se realizaron trabajos de perfilado, reparación y rectificación de la traza.

Defensas y recuperación de caminos en el interior

En San Blas de los Sauces, los trabajos se concentraron en el corredor que conecta Andolucas con Tuyubil y Amuschina. Las cuadrillas limpiaron badenes, repusieron material en banquinas afectadas y realizaron tareas de perfilado. También retomaron labores de desmonte y conformación de defensas con maquinaria pesada, luego de las precipitaciones.

En Famatina, Vialidad intervino en el distrito Antinaco con tareas de mantenimiento y perfilado. En Alto Carrizal, en cambio, los trabajos incluyeron limpieza, dragado del río y construcción de defensas para atender los daños ocasionados por las crecidas. Los operativos se extendieron durante el fin de semana.

En Chilecito, las tareas llegaron al paraje Los Cerrillos, en Vichigasta, donde se trabajó en el mantenimiento del camino y el despeje de badenes. También se recuperó el corredor entre Santa Florentina y Agua Negra, incluidas las pasadas de río afectadas por las lluvias.

En la región de General Ocampo, General Belgrano y Chamical, las cuadrillas repararon distintos tramos. Sobre la Ruta Provincial 31, en el acceso a Los Aldecos, se utilizó material pesado de laja para rellenar un sector del río. En la Ruta Provincial 30 se repararon cortes provocados por las precipitaciones, mientras que en las rutas 28 y 35 se realizaron tareas de limpieza de banquinas, desagües y conservación de la calzada.

También se trabajó en el camino que conecta Santa Bárbara con Puesto El Alto, donde la maquinaria vial fue destinada a recuperar los sectores dañados.

La Cuesta de La Troya y los accesos a escuelas rurales

Uno de los frentes de mayor intervención se ubicó en el departamento Vinchina, sobre la Ruta Nacional 76, en la Cuesta de La Troya. Allí se trabajó en un tramo de 500 metros afectado por la acción del agua, con aporte y distribución de material, refuerzo de defensas, encauzamiento del río y limpieza del cauce.

Las tareas incluyeron movimientos de suelo y recuperación del sector comprometido para reducir el riesgo de nuevos desbordes que puedan afectar la infraestructura vial y las zonas cercanas.

En Alto Jagüé y Bajo Jagüé, los equipos recuperaron calzadas y calles internas, además del camino alternativo que conecta ambas localidades. La intervención abarcó 11 kilómetros y respondió a los daños ocasionados por las crecidas, con el objetivo de restablecer la comunicación entre las comunidades y su acceso a la Ruta Nacional 76.

En General Felipe Varela, una parte importante del operativo estuvo destinada a recuperar caminos que permiten llegar a establecimientos educativos. En Aicuña se trabajó sobre ocho kilómetros desde la Ruta Nacional 40 hasta la Escuela 68; en Los Patillos, sobre 5,5 kilómetros hasta la Escuela 284; y en El Cardón, sobre 11 kilómetros de acceso a la Escuela 324.

Finalmente, en Vinchina se intervino el camino a Potrero Grande, en el tramo de 22 kilómetros entre Alto Jagüé y Agua de los Negros. Los trabajos incluyeron la recuperación de la calzada y el despeje de las pasadas de ríos y arroyos, con especial atención en garantizar el acceso a la escuela de la localidad.