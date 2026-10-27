Con un nuevo local, YPF y McDonald´s sellan un acuerdo que potencia la experiencia y combina gastronómica y de servicio

Con la apertura de YPF Black Melo en Vicente López, YPF avanza con su visión de “Más que una estación, un destino”, un modelo que integra combustible, gastronomía y servicios en un mismo lugar. El espacio suma además el local número 237 de McDonald’s en el país, como parte de la alianza estratégica entre ambas compañías. La propuesta se enmarca en la estrategia impulsada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para transformar la experiencia de los clientes en la red de estaciones de servicio.

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Junto a la presencia de Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, Marín destacó la transformación de la red de estaciones de servicio y la incorporación de nuevas prestaciones. “En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles. Queremos que nuestras estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias que se adapten a sus necesidades. Esta alianza con McDonald’s nos permite combinar dos grandes marcas y llevar esa visión a una nueva escala”, afirmó Marín.

El nuevo espacio reúne los productos de McDonald’s con la oferta gastronómica de FULL, la marca de tiendas de conveniencia de YPF. La propuesta incluye opciones de consumo rápido, café de especialidad, pastelería premium y platos pensados para quienes buscan permanecer más tiempo en el lugar. "Estamos haciendo todo para elevar la calidad de la experiencia del consumidor”, detalló Marín.

“Le damos la opción a McDonald’s. Si considera que el punto tiene potencial, avanzamos juntos. Queremos que el modelo sea federal y llegue a distintas provincias”, señaló el presidente de YPF quien adelantó que una de las metas es ofrecer servicios de comercio vinculado con el consumo cotidiano de los ciudadanos.

Por último, el representante de la empresa estadounidense expresó la expectativas a futuro frente a este nuevo acuerdo. “Esta apertura es un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald 's a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades. La alianza con YPF nos permite explorar nuevas oportunidades de crecimiento en Argentina, combinando la fortaleza de ambas marcas para estar presentes en más momentos de la vida cotidiana de nuestros clientes”, señaló Woods Staton.

Un espacio sustentable que combina servicios innovadores y atención personzalida

Más allá del restaurante, este nuevo local cuenta con distintas soluciones tecnológicas y operativas destinadas a mejorar el uso de los recursos. Entre ellas, se encuentran los sistemas de encendido automático de cartelería e iluminación exterior, las luminarias LED y los equipos de climatización VRV, que permiten programar el funcionamiento del aire acondicionado. Además, el establecimiento dispone de separación de residuos en el comedor y un sistema de gestión diferenciada del aceite usado. Estas medidas se enmarcan en la estrategia de impacto socioambiental Receta del Futuro, impulsada por Arcos Dorados.

La propuesta también incorpora prestaciones orientadas a simplificar la visita de los clientes. En la playa de carga, los colaboradores ofrecen atención personalizada y asesoramiento para seleccionar el combustible más adecuado según las características de cada vehículo.

A su vez, el sector de Boxes suma YPF Pit Stop, un servicio inspirado en la dinámica de los boxes de Fórmula 1. La modalidad permite dejar el vehículo a cargo de un equipo especializado mientras el cliente aprovecha las opciones gastronómicas y de conveniencia disponibles en FULL.