El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este lunes con 20 intendentes e intendentas de Chaco en Resistencia, durante el segundo Encuentro del Norte Grande. En la reunión analizaron la situación económica y social del país y plantearon la necesidad de construir una agenda federal que contemple las demandas de los territorios.

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A través de sus redes sociales, Quintela destacó el papel de los municipios frente a las dificultades que atraviesan sus comunidades y sostuvo que la producción, la obra pública y el trabajo deben ocupar un lugar central en el desarrollo de las provincias.

“Nadie conoce mejor la realidad de los argentinos y argentinas que quienes gestionan todos los días en cada municipio”, afirmó el mandatario riojano al referirse al intercambio con los jefes y jefas comunales chaqueños.

Según explicó, la reunión permitió poner en común el momento que atraviesa el país y comenzar a construir una propuesta desde las provincias. “Por eso nos reunimos con intendentes e intendentas de Chaco para poner en común el difícil momento que atraviesa el país y empezar a construir, desde cada provincia, el proyecto federal que tiene que venir”, expresó.

El gobernador también remarcó la necesidad de recuperar herramientas para el desarrollo de las economías regionales en un contexto que vinculó con las políticas de ajuste del Gobierno nacional. “El futuro de la Argentina se levanta con producción, obra pública y trabajo en cada provincia”, sostuvo.

La reunión se realizó como parte de las actividades del segundo Encuentro del Norte Grande, convocado bajo la consigna “Hacia un nuevo federalismo”. La jornada contó con la participación de los senadores Jorge “Coqui” Capitanich y Sergio Uñac y estuvo orientada al diálogo y la articulación política entre dirigentes de distintas provincias.

En el encuentro con Quintela participaron Sergio Phipps, de Colonia Benítez; Mateo Vucko, de Colonia Aborigen; Rafael Carrara, de Corzuela; Miguel Sotelo, de San Bernardo; José Liras, de General Vedia; Alicia Leiva, de Colonias Unidas; Diógenes “Nico” Requena, de Hermoso Campo; Karina Acerbo, de General Capdevila; Judith Gómez, de Los Frentones; y Liliana Pascua, de Enrique Urien.

También asistieron Pedro Maidana, de Colonia Elisa; Diego Bernachea, de Presidencia de la Plaza; Juan Manuel García, de Machagai; Inés Ortega, de Fuerte Esperanza; Pío Sander, de Juan José Castelli; Marcela Duarte, de Tres Isletas; Guillermo Areco, de Capitán Solari; Jorge Monzón, de El Sauzalito; René Benítez, de Las Garcitas; y Alfredo Caballero, de La Escondida.