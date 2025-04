Trump dice que espera tomar muy pronto una decisión sobre Irán

Foto del domingo del Presidente de EEUU Donald Trump hablando con periodistas en el Air Force One

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que espera tomar una decisión sobre Irán muy rápidamente, después de que ambos países dijeran que mantuvieron conversaciones "positivas" y "constructivas" en Omán y acordaran volver a reunirse esta semana.

Trump, que ha amenazado con una acción militar si no se llega a un acuerdo para detener el programa nuclear de la república islámica, dijo a periodistas a bordo del Air Force One que se reunió con asesores sobre Irán y que esperaba una decisión rápida. No dio más detalles.

"Tomaremos una decisión sobre Irán muy rápidamente", destacó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Axios citó a dos fuentes con conocimiento del asunto diciendo que una segunda ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán tendría lugar el sábado en Roma.

Las conversaciones celebradas en Omán el sábado fueron las primeras entre Irán y miembros de un Gobierno de Trump, incluido el primer mandato 2017-2021 del presidente estadounidense. Los funcionarios dijeron que tuvieron lugar en un ambiente productivo, tranquilo y positivo.

Con información de Reuters