Putin ofrece a Trump un acuerdo temporal de control nuclear que prolongaría el vigente un año

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión de la Comisión Militar-Industrial en Perm, Rusia

22 sep (Reuters) -El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el lunes que estaba dispuesto a prorrogar un año el último tratado de control de armas entre Washington y Moscú que limita el número de armas nucleares de cada parte si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace lo mismo.

El Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o Nuevo START, que limita el número de cabezas nucleares estratégicas que EEUU y Rusia pueden desplegar, así como el despliegue de misiles terrestres y submarinos y bombarderos para lanzarlas, expira el 5 de febrero de 2026.

A poco más de cuatro meses de su expiración, las diferencias sobre la guerra en Ucrania hacen que Rusia y Estados Unidos no hayan iniciado conversaciones para renovar o revisar el tratado, aunque Trump ha hablado de su deseo de hacer un nuevo acuerdo de control de armas nucleares, también con China.

Putin dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia que estaba dispuesto a prorrogar un año el Nuevo START en interés de la no proliferación mundial y para ayudar a impulsar el diálogo con Washington sobre el sucesor del tratado si Trump estaba dispuesto a hacer lo mismo.

"Rusia está dispuesta a continuar adhiriéndose a los límites numéricos centrales en virtud del Nuevo Tratado START durante un año después del 5 de febrero de 2026", dijo el presidente ruso.

"Posteriormente, basándonos en un análisis de la situación, tomaremos una decisión sobre si mantener estas restricciones voluntarias autoimpuestas".

"Creemos que esta medida solo será posible si Estados Unidos actúa de manera similar y no da pasos que socaven o violen el equilibrio existente de las capacidades de disuasión".

