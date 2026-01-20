Jefe de OIEA afirma que estancamiento sobre inspecciones en Irán no pueden durar eternamente

FOTO DE ARCHIVO: El jefe del OIEA, Rafael Grossi, asiste a un evento en Buenos Aires

Por Dave Graham ‍y Francois Murphy

DAVOS, SUIZA, 20 ene (Reuters) - El estancamiento con Irán relativo a la rendición de cuentas sobre ‍sus reservas de uranio ⁠altamente enriquecido y la inspección de las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos e Israel no puede durar eternamente, dijo el martes el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha inspeccionado las 13 instalaciones nucleares declaradas en Irán que no fueron bombardeadas, pero no ha podido inspeccionar ‌ninguno de los tres sitios clave atacados en ⁠junio -Natanz, Fordow e Isfahán-, dijo ⁠Grossi a Reuters en una entrevista en el Foro Económico Mundial de Davos.

Irán debe presentar primero un informe al ‍OIEA sobre lo ocurrido en esas instalaciones y su material, que incluye unos 440,9 kilos ⁠de uranio enriquecido hasta el ‌60% de pureza, cerca del 90% necesario para la fabricación de armas.

Según el criterio del OIEA, este material sería suficiente, si se enriqueciera aún más, para fabricar 10 bombas nucleares.

"Esto no puede durar eternamente porque ‌en algún ‌momento tendré que decir: 'Bueno, no tengo ni idea de dónde está este material'", lo que significaría que no hay garantías de que no haya sido desviado u ocultado, dijo Grossi.

"No tengo esa ​convicción o conclusión en este momento, pero lo que le decimos a Irán es que tiene que comprometerse", destacó.

Irán afirma que está cooperando plenamente con el OIEA. No fue posible contactar inmediatamente con su Gobierno para que hiciera comentarios.

Han pasado al menos siete meses desde que el OIEA verificó ‍por última vez las existencias de uranio altamente enriquecido de Irán. Su propia directriz es que debe hacerse mensualmente.

Grossi dijo que está actuando con "prudencia diplomática", pero que Irán debe cumplir sus obligaciones como parte del Tratado de No Proliferación ​nuclear.

"Esto no puede seguir así durante mucho tiempo sin que yo, lamentablemente, tenga que declararlos en situación de incumplimiento", dijo, ​señalando que las partes del TNP no tienen una opción "a la carta" en la que puedan elegir ⁠qué cumplir.

A la pregunta de si la cuestión podría resolverse esta primavera boreal, respondió: "Es un plazo razonable".

Con información de Reuters