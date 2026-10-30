"Ya no tenemos vergüenza de jugar”: entre goles y sueños, miles de mujeres encuentran su lugar en el Torneo de la Amistad

La pelota rodando, las polleras ondeando al ritmo del pique, la transpiración en la frente y el grito de gol: así se vive el Torneo de la Amistad de Formosa, la competencia de fútbol femenino amateur más importante del norte argentino. Con camisetas, botines, y respiración agitada, la esperada final tendrá su quinta edición a pura pasión porque la pasión por el fútbol es así; no distingue género, etnia ni lugar.

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La competencia creció hasta convertirse en un punto de encuentro para 2.600 mujeres de distintas edades, realidades sociales, y procedencias de comunidades originarias wichí, qom y pilagá. En 135 equipos con representantes de 37 municipios formoseños, las protagonistas de la Copa Gildo Insfrán hablan de viajes, entrenamientos y sueños deportivos que todavía esperan cumplir. Pero, sobre todo, destacan una oportunidad: jugar, compartir y ser tenidas en cuenta.

“Ahora ya no tenemos vergüenza de jugar”

"Participar en este torneo representa un montón, sobre todo por la experiencia, más allá de lo futbolístico. Es una competencia que reúne a toda la zona, con mucho nivel y, sobre todo, donde se ve el respeto. La verdad es que nos trataron muy bien. Fuimos a disfrutar, a divertirnos y a conocer", cuenta a El Destape la jugadora de 26 años mediocampista en La Nueva Unión del barrio El Favorito, Gloria Sayago.

"Ahora se está viendo mucho más el deporte femenino, especialmente entre las chicas originarias. Antes no se les daba tanto lugar. Ahora ya no tenemos vergüenza de jugar y compartimos momentos lindos", detalló Sayago, hincha de Boca Juniors. La joven ya ganó la liga local y otro torneo, pero tiene una cuenta pendiente: "Lo que nos falta es ganar la Copa Gildo, pero ya vamos a llegar".

Un trofeo muy especial

La inclusión también atraviesa la diversidad cultural. "Hay equipos que vienen de localidades o comunidades originarias y se presentan a jugar con polleras porque es su creencia, es su costumbre. Entonces, lo que hace el torneo es respetar eso", detalló a este medio el coordinador de Unión del Norte, Abraham Gómez, destaca que la Copa respeta las costumbres de las comunidades originarias y permite que las jugadoras mantengan sus tradiciones.

A diferencia de otros torneos, esta copa tiene un detalle que reconoce la existencia de las comunidades originarias: la copa que se les da a las ganadoras está hecha de manera 100% artesanal utilizando fibras naturales y maderas nativas de la región formoseña. Una de las artesanas que participa es María Magdalena Cabrera, de la comunidad Ayo La Bomba .

"La fabricación de la copa ancestral es el valor que a nosotros nos representa la identidad", aseguró y afirmó que las mujeres de la provincia se sienten muy involucradas con esta actividad porque refleja la "identidad cultural que existe en Formosa".

Además, Cabrera asegura considera que "la importancia de estar ahí, es mostrar la magia y mostrarle al mundo, y a nuestra provincia, que las mujeres tenemos esa habilidad, es don de jugar".

Entrenamientos después del trabajo y un sueño compartido

En Los Chiriguanos, Beni Escalada, de 33 años, juega en Agua Potable y participa de la Copa Gildo desde su primera edición. Esta vez, su equipo llegó a cuartos de final: "Para nosotros es muy importante la Copa Gildo. Venimos participando con el club desde la primera edición, que se hizo en Laguna Blanca. Esta es la quinta vez que competimos y recién ahora llegamos a los cuartos de final".

Como no tienen una liga habitual, la Copa representa una oportunidad para competir. Escalada vende panes caseros y combina su emprendimiento con los entrenamientos junto a sus compañeras. "A mí el fútbol me hace sentir espectacular. Es algo que no tiene explicación. Vos entrás a la cancha y te olvidás de todo, de los problemas que uno pueda tener", afirma.

De 70 equipos a una convocatoria de miles de jugadoras

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, destacó el crecimiento de la Copa, impulsada a partir de una propuesta del gobernador Gildo Insfrán para ampliar los espacios deportivos destinados a las mujeres. Recordó que la primera edición se realizó en 2023 y que, tras comenzar con 70 equipos en El Potrillo, la participación superó los 100 en las siguientes convocatorias.

Según estimó, actualmente se movilizan alrededor de 300 equipos en toda la provincia y el torneo impulsó la creación de ligas femeninas en distintas localidades. En esta quinta edición se disputaron unos 270 partidos en dos días y medio, con 26 canchas en simultáneo. Además, Romay destacó que la competencia se consolidó como un espacio de encuentro social y participación de mujeres en roles de conducción.

Este sábado 31 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se disputarán los cuartos de final entre Agua Potable y Vélez Sarsfield, Selección de Ingeniero Juárez y Toba Comlec, San Martín y Mariano Moreno, y Municipalidad A y Club Guaraní.