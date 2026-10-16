"No podemos perder el derecho al futuro": Fernando Espinoza participó de la Marcha Federal Universitaria

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de la quinta Marcha Federal Universitaria junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el gobernador Axel Kicillof, intendentes y miles de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.

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Durante la movilización, los dirigentes reclamaron por el financiamiento de las universidades nacionales y la continuidad de la educación pública y gratuita. Espinoza cuestionó el ajuste del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre sus consecuencias para el acceso a la educación superior.

“Una marea de jóvenes salió a las calles, en la Plaza de los Dos Congresos y en todas las plazas de la Argentina, para reclamar por los desastrosos recortes que está llevando adelante Milei en la educación pública”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, sostuvo que las universidades enfrentan una fuerte reducción de recursos y cuestionó el presupuesto presentado por el Gobierno nacional para el próximo año. “En las universidades se recortó más del 50% del presupuesto y ahora están enviando un presupuesto para el año que viene con el que, prácticamente, las universidades no van a poder abrir sus puertas”, afirmó.

Además, advirtió sobre un posible cambio en el modelo de acceso a la educación superior. “Milei quiere llevar la universidad pública y gratuita a un sistema de universidades con arancelamiento”, señaló.

Espinoza defendió el papel de las instituciones universitarias argentinas y destacó su nivel académico. “No podemos dar semejante paso atrás. Si hay algo que a la Argentina nos distingue del resto de los países latinoamericanos y de la mayoría de los países del mundo, es el nivel de excelencia académica de nuestras universidades públicas y universales”, manifestó.

La Matanza, con más de 100 mil estudiantes universitarios

Por su parte, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, también cuestionó las políticas educativas del Gobierno nacional y respaldó el reclamo de los estudiantes.

“Lo que está haciendo Milei es deteriorar la universidad pública. Como decía Fernando, nuestro intendente, esto nos genera un gran dolor a los argentinos, porque la posibilidad de acceder a una universidad pública y gratuita es parte de nuestra esencia”, afirmó.

Magario remarcó que la educación superior representa una oportunidad para que los jóvenes puedan formarse y construir su futuro. “Nosotros queremos ver el futuro de nuestros jóvenes y darles la posibilidad de que estudien y se preparen. Hay que escucharlos y por eso hoy estamos acá, manifestándonos y acompañándolos, fundamentalmente porque ellos son nuestra razón de ser”, agregó.

En el marco de la movilización, Espinoza puso como ejemplo a La Matanza y destacó la importancia de la universidad pública para la movilidad social ascendente.

“La Argentina es un país donde se puede cumplir el sueño de que los hijos de los trabajadores lleguen a la universidad. La Matanza puede dar testimonio de eso, porque es Capital Universitaria del Gran Buenos Aires con más de 100 mil estudiantes universitarios”, sostuvo.

El intendente concluyó con un llamado a defender las oportunidades educativas de las nuevas generaciones y advirtió sobre el impacto que podrían tener los recortes en el futuro de los jóvenes. “Eso es la movilidad social ascendente, y es lo que nos hace distintos. No nos podemos permitir, las argentinas y argentinos, perder el derecho al futuro de nuestra juventud”, afirmó.