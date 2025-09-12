La británica BAE Systems ayudará a Polonia a fabricar proyectiles de artillería pesada

FOTO DE ARCHIVO. Proyectiles de artillería de 155 mm son colocados en una pila en una posición de militares ucranianos cerca de una línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania

La empresa británica BAE Systems ayudará a Polonia a producir proyectiles de 155 mm, dijo el viernes el primer ministro polaco, Donald Tusk, refiriéndose a los proyectiles de artillería pesada que han escaseado en Ucrania y en sus socios de la OTAN.

Polonia está liderando un impulso europeo para aumentar su preparación defensiva para disuadir cualquier posible ataque de Rusia y está gastando 2.400 millones de eslotis (660,39 millones de dólares) en un proyecto para construir tres fábricas de municiones.

"Gracias a esta cooperación (con BAE Systems), dispondremos de tecnología punta, gracias a la cual podremos aumentar drásticamente la producción de cartuchos de 155 mm", dijo Tusk a los periodistas en la fábrica de Dezamet en Nowa Deba, al sur de Polonia.

"Esta cooperación es solo una parte de un proyecto más amplio... deberíamos alcanzar un nivel de producción anual de aproximadamente 130.000 cartuchos en Polonia en el plazo de dos años", añadió.

Los países occidentales han estado luchando por aumentar la producción de munición crucial, como proyectiles de artillería, ya que Ucrania, que a veces dispara miles de proyectiles al día en su guerra contra la invasión rusa, ha estado agotando los suministros mucho más rápido de lo que los aliados pueden producirlos.

El proyectil de 155 milímetros y su equivalente ruso se consideran vitales en el conflicto porque combinan la potencia explosiva y el gran alcance necesarios para destruir blindajes e infligir bajas.

Tusk también dijo que hablaría con el secretario general de la OTAN el viernes para discutir nuevas medidas de la alianza para proteger su flanco oriental tras la incursión de un dron ruso en el espacio aéreo polaco esta semana.

La OTAN dijo que su secretario general, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado en Europa, Alexus Grynkewich, darían una rueda de prensa conjunta en la sede de la OTAN a las 1500 GMT.

La incursión del dron también se debatirá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a las 1900 GMT.

(1 dólar = 3,6342 eslotis)

Con información de Reuters