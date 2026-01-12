La Corte Internacional de la ONU abre un caso histórico de genocidio rohinyá en Myanmar

FOTO DE ARCHIVO. Refugiados rohingya son vistos en un bote volcado antes de ser rescatados en las aguas de Aceh Occidental, Indonesia

Por Stephanie van den ‍Berg

LA HAYA, 12 ene (Reuters) - El lunes se abrirá ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas un caso ‍histórico en el que se ⁠acusa a Myanmar de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

Será el primer caso de genocidio que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) vea en su totalidad en más de una década. El resultado tendrá repercusiones más allá de Myanmar, afectando probablemente al caso de genocidio de Sudáfrica en la CIJ contra Israel por la guerra de Gaza.

Myanmar ha negado las acusaciones de genocidio.

"Es probable ‌que el caso siente precedentes decisivos sobre cómo ⁠se define el genocidio y cómo ⁠puede probarse, y cómo pueden remediarse las violaciones", dijo a Reuters Nicholas Koumjian, director del Mecanismo de Investigación Independiente de la ONU ‍para Myanmar.

Gambia, país de África occidental predominantemente musulmán, presentó el caso ante la CIJ —también conocida como ⁠Corte Mundial— en 2019, acusando a ‌Myanmar de cometer genocidio contra los rohinyá, una minoría mayoritariamente musulmana en el remoto estado occidental de Rakáin.

Las fuerzas armadas de Myanmar lanzaron una ofensiva en 2017 que obligó a al menos 730.000 rohinyás a abandonar sus hogares y ‌trasladarse al ‌país vecino Bangladés, donde relataron matanzas, violaciones masivas e incendios provocados.

Una misión de investigación de la ONU concluyó que la ofensiva militar de 2017 había incluido "actos genocidas".

Las autoridades de Myanmar rechazaron ese informe, alegando que su ofensiva ​militar era una campaña antiterrorista legítima en respuesta a los ataques de milicianos musulmanes.

En las audiencias preliminares de 2019 del caso ante la CIJ, la entonces líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, rechazó las acusaciones de genocidio de Gambia por considerarlas "incompletas y engañosas".

Las audiencias en la CIJ marcarán la primera vez que las víctimas rohinyás ‍de las supuestas atrocidades serán escuchadas por un tribunal internacional, aunque esas sesiones estarán cerradas al público y a los medios de comunicación por motivos de sensibilidad y privacidad.

Las vistas comenzarán el lunes a las 10 de la mañana (0900 GMT) y durarán tres semanas.

Myanmar ​sigue sumida en la confusión desde 2021, cuando los militares derrocaron al Gobierno civil electo y reprimieron violentamente las protestas prodemocráticas, desencadenando ​una rebelión armada en todo el país.

En la actualidad, el país está celebrando elecciones por etapas que han sido criticadas ⁠por Naciones Unidas, algunos países occidentales y grupos de derechos humanos por no ser libres ni justas.

Con información de Reuters