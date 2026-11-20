La Casa de La Rioja en Buenos Aires participó este jueves 19 de noviembre de la 13.ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, con una agenda de actividades culturales y productivas que convocó a cientos de personas. La propuesta incluyó espectáculos musicales, literatura, degustaciones de vinos y productos regionales, además de una exposición de artesanías.

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La sede provincial, ubicada en avenida Callao 745 y a cargo de Fabiana Oviedo, abrió sus puertas desde las 18 y recibió al público bajo el lema “Recorré el país en una sola noche”. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de La Rioja, a través de la Casa de la provincia en Buenos Aires, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con la participación de la Secretaría de Turismo y el Mercado Artesanal.

Música, literatura y sabores riojanos

La programación musical tuvo como protagonistas a Sergio Galleguillo, Brenda Hernández y Hernán Robles, quienes compartieron distintas expresiones de la música popular riojana con los visitantes. La literatura también formó parte del encuentro con la presentación de “El vuelo”, el primer libro de Bruja Salguero, en el que la artista amplía su recorrido creativo a través de la poesía.

La producción vitivinícola estuvo representada por las bodegas La Macarena, Valle de la Puerta y Cooperativa La Riojana, que ofrecieron degustaciones. También participaron Victórica Gourmet y Olivas de La Rioja, con muestras y venta de productos regionales.

Por su parte, el Mercado Artesanal presentó una exposición de piezas elaboradas por artesanos de la provincia, con la posibilidad de adquirir los productos y conocer las técnicas y los saberes que forman parte de la producción local.

Un recorrido federal por las provincias

La Noche de las Casas de Provincia, impulsada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), invita a recorrer las distintas sedes provinciales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires para mostrar la riqueza cultural, turística y productiva de toda la Argentina.

En el marco de su decimotercera edición, el evento dividió los espacios participantes en tres recorridos distintos. En ese esquema, la Casa de La Rioja formó parte del tercer circuito, compartiendo grilla con las representaciones de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza y San Luis.

A lo largo de la jornada, la delegación riojana ofreció al público porteño una muestra integral que combinó espectáculos artísticos, propuestas culturales y productos regionales, además difundir su identidad local y brindar un espacio de visibilidad para el trabajo de sus artistas, artesanos y productores.