Espinoza cruzó a Milei por la morosidad récord: “Usted hizo que le pongan un arma en la cabeza”

Tras los dichos del presidente Javier Milei, quién negó impulsar una política económica para dar respuesta a la alta morosidad récord en créditos familiares, Fernando Espinoza le retrucó y expresó la responsabilidad de la situación financiera de las familias argentinas. "Las consecuencias del desastre económico y social que están viviendo las argentinas y argentinos hizo que le pongan un arma en la cabeza a la gente”, sostuvo el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Mientras que la morosidad en préstamos bancarias ascendió a un 13% en mayo, en una entrevista a La Nación +, el Presidente de la Nación aseguró que fue una decisión individual de las familias tomar préstamos ya que "nadie les puso una pistola en la cabeza". En este sentido, Espinoza cuestionó las consecuencias del modelo libertario en industria y empleo.

“Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización. Usted frenó las paritarias por debajo de la inflación e hizo caer los salarios de quienes conservaron su empleo. Usted desreguló las tasas de interés que pueden cobrar las billeteras virtuales”, añadió el intendente. Y continuó: “Usted generó adrede las condiciones para que la luz, el agua, el gas y la vivienda hayan aumentado 600% desde que asumió y que el transporte sea 380% más caro. Usted privilegió al sector financiero: basta con ver cuánto paga un banco de interés y cuánto cobra por un préstamo”.

Cabe destacar que una de las políticas de ajuste fue la quita de subsidios a servicios como la luz, el agua y el gas lo que generó un pico de aumento en la facturación incrementando la asfixia económica a las familias. Fue así que, la semana pasada, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) oficializó una modificación en el que a partir de agosto, el ajuste de las diferencias de precios dejará de aplicarse de manera estacional y pasará a realizarse cada dos meses.

“Usted le puso en la cabeza a las familias una realidad que se llama crueldad con la clase media y con los trabajadores más débiles. Las razones de esa crueldad son claras: la falta de empatía, la pérdida de contacto con la realidad, una mirada únicamente benévola con los sectores más ricos, la carencia de un mínimo plan económico real, la insensibilidad social y la deshumanización”, expresó Fernando Espinoza.

El ajuste no para

También, el presidente de la FAM reflexionó sobre el estado crítico que atraviesan las economías a cargo de jefas de hogar en la que la desigualdad económica afecta aun más a este sector y reflexionó sobre la situación similar que habita los jóvenes frente a la falta de oportunidades laborales, económicas que además, en muchos casos, los expulsan del sistema educativo.

“Usted ignora, o no le interesa, un dato estremecedor: el 60% de los hogares sostenidos económicamente por mujeres está endeudado y en mora. Usted provocó el parate de la economía que llevó a que casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar”, señaló y agregó: “Usted, con su aniquilación del mundo del trabajo, provocó que el 40% de los jóvenes de entre 18 y 34 años sean morosos y estén marginados para el futuro sus posibilidades de sacar un crédito. No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico”.

“Milei, usted debería reflexionar el daño social que causan sus teorías delirantes. La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social”, sentenció el presidente de la FAM.