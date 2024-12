Impacto en Formosa por el histórico logro para Argentina de un luchador de MMA

Tras la reciente tras la victoria de Enzo Vicente, quien se coronó con el oro en la Copa GAMMA que se desarrolló en Indonesia, Formosa tiene campeón mundial de MMA (Artes Marciales Mixtas). Vicente fue uno de los dos campeones argentinos del certamen en alcanzar la gloria, ya que se destacó en la final con una impresionante patada que dejó a su rival en knock out, asegurando así su lugar en la cima del torneo y llevando la gloria para su provincia.

Al salir del octágono, Vicente aseguró: "Respecto al mundial, el año pasado compitieron 3 atletas y este año duplicamos los atletas, así que la federación esta creciendo a pasos agigantados. Y sentí que todo valió la pena, me prepare mucho para este momento y yo vine a ser campeón del mundo, agradezco a toda la gente que me apoyo desde Formosa, la gente que estuvo pendiente de la transmisión y de la gente que me acompaño acá en Indonesia y me ayudo en el día a día".

Su pelea final culminó de una manera imponente coronando al formoseño en la categoría 70,3 kilos y otorgando una de las dos victorias mundiales al seleccionado argentino. Antes de emprender su viaje, durante una conferencia de prensa junto al Secretario de Deportes de Formosa, Mario Romay, Vicente ya había anticipado: "Vamos por el oro".

Juegos Evita Formoseños: edición verano

En el marco de la llegada del verano y las vacaciones, cada vez son más las personas que están en búsqueda de planes para disfrutar de una escapada de la rutina. En este marco, el Gobierno de Formosa anunció que, así como realizaron los Juegos Evita Formoseños, realizarán este verano los Juegos Evita Formoseños de Playa.

El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo el lanzamiento la competencia deportiva que incluirá varias disciplinas para distintas categorías. Los jóvenes de hasta 18 años podrán participar en fútbol, hándbol, vóley y natación, mientras que los adultos mayores de 60 años tendrán la oportunidad de competir en newcom y tejo.

Tal como dispusieron en los Juegos Evita Formoseños, habrá tres instancias principales: municipal, departamental y provincial. En este sentido, las Finales Provinciales se disputarán desde el 20 de febrero para ver quiénes se consagrarán.