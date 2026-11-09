Misiones reclamó a Milei por los $97.268 millones del fondos del tabaco y alertó por la situación de más de 12.180 productores

El Gobierno de Misiones, junto a representantes y cooperativas del sector tabacalero, exigió respuestas al Gobierno de la Nación por la falta de transferencia de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) correspondientes a 2025 y 2026. La preocupación está puesta en la necesidad de contar con los fondos para sostener la actividad y las consecuencias que El Niño provoca en los campos productores de tabaco.

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“Venimos planteando reiteradamente ante Nación la necesidad de contar con respuestas y previsibilidad sobre los recursos que corresponden al sector tabacalero. Hoy esa demanda adquiere todavía mayor urgencia frente a un escenario climático que puede profundizar las dificultades de nuestras familias productoras. Necesitamos herramientas concretas y decisiones oportunas que permitan sostener la actividad y acompañar a quienes todos los días trabajan en las chacras misioneras”, sostuvo ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, en medios locales.

Fondos para la industria tabacalera

Desde la Provincia informaron que actualmente solo hay un pago disponible, con un desembolso bruto de $3.601.785.390,40 destinado a 12.180 productores de tabaco Burley, Criollo Misionero y Criollo Argentino. Este monto corresponde a la producción entregada durante los períodos de acopio y, según el reclamo elevado a Nación, debe diferenciarse de los programas específicos que todavía aguardan aprobación o transferencia.

Según explicó el subsecretario de Tabaco provincial, Carlos Pereira, la demora en los pagos pendientes afecta de forma directa la disponibilidad de recursos de las asociaciones y cooperativas productoras, entre las que se encuentra una cooperativa de El Soberbio que espera los fondos con urgencia para sostener su operatividad.

Cabe recordar que el FET es un instrumento nacional que se financia con el 20% del precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos en todo el país, destinado a sostener a las familias productoras y las economías regionales.

El reclamo a Nación se consolidó tras una reunión llevada a cabo el jueves 6 de noviembre, encabezada por Sartori, y el coordinador nacional del FET, Marcelo Reinoso. Del encuentro también participaron el subsecretario de Tabaco provincial, Carlos Pereira, junto a referentes de las distintas asociaciones y cooperativas tabacaleras locales.

Reclamo judicial por el FET

La tensión por la paralización de los fondos también llegó a la Justicia Federal a través de una denuncia penal por parte del diputado provincial y referente del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro, quien radicó una denuncia contra el coordinador nacional del FET, Marcelo Reinoso, a quien acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de actos de oficio por las constantes demoras en la liberación de los recursos.

La acción judicial fundamenta que Misiones mantiene 30 subcomponentes de programas operativos trabados sin aprobación nacional, lo que representa una masa de $97.268 millones inmovilizados. Según advirtió Bárbaro, la gravedad del escenario aumenta al constatarse que 18 de esos proyectos ni siquiera cuentan con un número de expediente asignado, paralizando de forma directa partidas críticas destinadas a la salud, la producción y la infraestructura rural de las familias tabacaleras.