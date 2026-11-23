El Gobierno de Misiones lanzó una licitación pública nacional para ejecutar un ambicioso programa de electrificación rural, con una inversión oficial estimada en $33.116,7 millones distribuida en 17 subproyectos. Con intervenciones previstas en ocho departamentos de la provincia, la iniciativa busca ampliar la cobertura, fortalecer las redes de distribución y mejorar el abastecimiento energético en las zonas rurales.

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Esta obra estratégica impulsada por el Ejecutivo provincial busca potenciar la matriz productiva local, garantizando el suministro eléctrico indispensable para el crecimiento del campo, la radicación de industrias y el procesamiento de materias primas en la propia provincia.

La inversión de Misiones: los detalles

El plan de trabajo abarca un total de 17 subproyectos estratégicos que impactarán de manera directa en ocho departamentos misioneros: San Pedro, Eldorado, Guaraní, Cainguás, Candelaria, San Javier, Oberá y San Ignacio.

Para agilizar su desarrollo, el esquema operativo se dividió en cuatro grandes bloques presupuestarios. El mayor volumen de fondos se concentra en el cuarto lote, que cuenta con $11.724,5 millones destinados a financiar seis intervenciones repartidas entre Candelaria, San Javier, Oberá y San Ignacio. Le sigue en magnitud el segundo lote, con una asignación de $8.123,9 millones enfocada íntegramente en un único proyecto de gran envergadura en el departamento de San Pedro.

Por su parte, el primer bloque absorbe $7.896 millones para poner en marcha seis obras conjuntas en las jurisdicciones de San Pedro y Eldorado. En cambio el tercer tramo, completa la inversión total con $5.372,2 millones, recursos que permitirán concretar cuatro iniciativas distribuidas entre Guaraní y Cainguás.

El programa combina infraestructura de distribución convencional y generación descentralizada para zonas rurales, mediante el tendido de líneas de media tensión: 33 kV, 13,2 kV y 7,62 kV, y baja tensión. Esta expansión busca respaldar explotaciones agropecuarias, actividades como la producción yerbatera, tealera, ganadera y otras economías regionales, además de favorecer el agregado de valor en zonas rurales apartadas.

Las obras tienen un plazo de construcción previsto de 18 meses. Energía de Misiones fijó como fecha límite para la recepción de ofertas el martes 15 de diciembre de 2026, a las 8:00. Los interesados deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta por cada lote al que se postulen, equivalente al 1% de su presupuesto oficial.