El Gobierno de Misiones anunció una actualización de los haberes de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS) para noviembre y diciembre. También confirmó que los empleados activos de la Administración Pública provincial cobrarán en noviembre el segundo tramo del aumento salarial acordado, equivalente al 3,5%. Los haberes de noviembre de trabajadores activos y del sector pasivo estarán acreditados el sábado 28, informó la Provincia.

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La actualización previsional fue confirmada por el gobernador Hugo Passalacqua en el marco de la Ley VII N.º 103. Según precisó el Gobierno, para los haberes de noviembre se utilizará una base no menor a los índices de junio de 2026, mientras que para diciembre se tomará como referencia una base no menor a los índices de julio del mismo año.

La Provincia indicó que la medida se ajusta a los parámetros previstos por la legislación y que, en determinados tramos, supera lo establecido. El anuncio no precisó un porcentaje único de aumento para los jubilados, pensionados y retirados.

En el caso de los trabajadores activos, la liquidación de noviembre incluirá el 3,5% correspondiente al segundo tramo de la recomposición salarial pactada. La fecha de acreditación alcanza a los empleados provinciales activos y a los beneficiarios del IPS mencionados en el anuncio.

Misiones licita obras eléctricas por $33.116 millones

El Gobierno de Misiones lanzó una licitación pública nacional para ejecutar un ambicioso programa de electrificación rural, con una inversión oficial estimada en $33.116,7 millones distribuida en 17 subproyectos. Con intervenciones previstas en ocho departamentos de la provincia, la iniciativa busca ampliar la cobertura, fortalecer las redes de distribución y mejorar el abastecimiento energético en las zonas rurales.

Esta obra estratégica impulsada por el Ejecutivo provincial busca potenciar la matriz productiva local, garantizando el suministro eléctrico indispensable para el crecimiento del campo, la radicación de industrias y el procesamiento de materias primas en la propia provincia.

El plan de trabajo abarca un total de 17 subproyectos estratégicos que impactarán de manera directa en ocho departamentos misioneros: San Pedro, Eldorado, Guaraní, Cainguás, Candelaria, San Javier, Oberá y San Ignacio.

Para agilizar su desarrollo, el esquema operativo se dividió en cuatro grandes bloques presupuestarios. El mayor volumen de fondos se concentra en el cuarto lote, que cuenta con $11.724,5 millones destinados a financiar seis intervenciones repartidas entre Candelaria, San Javier, Oberá y San Ignacio. Le sigue en magnitud el segundo lote, con una asignación de $8.123,9 millones enfocada íntegramente en un único proyecto de gran envergadura en el departamento de San Pedro.

Por su parte, el primer bloque absorbe $7.896 millones para poner en marcha seis obras conjuntas en las jurisdicciones de San Pedro y Eldorado. En cambio el tercer tramo, completa la inversión total con $5.372,2 millones, recursos que permitirán concretar cuatro iniciativas distribuidas entre Guaraní y Cainguás.