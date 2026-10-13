La primera misa sin el Indio: un viaje de historias cruzadas, despedidas y emociones que ni la policía pudo contener

El micro está parado al costado de la ruta en El Cadillal, provincia de Tucumán. Entre el paisaje de los cerros y del Dique Celestino Gelsi, aparece un patrullero. Los ricoteros que están sentados al lado de la parrilla prendida se alarman. Nunca es buena señal la policía cerca. Se baja un oficial con la cara suspendida entre el rencor y el llanto, y a medida que se acerca, sin que nadie lo haya imaginado, explota en lágrimas: "Estoy quebrado hermano, estoy quebrado. Este va a ser el último recital y yo tendría que estar ahí y no puedo, tengo que trabajar". Uno de los pibes lo abraza, el resto se acerca y lo consuelan, entienden lo que siente, tratan de convencerlo de que no, no es el último recital, está desmentido. El policía se siente aliviado, sus dos compañeros miran la secuencia a la distancia, sin entender de qué se trató todo eso. De la parrilla salen tres sándwiches de vacío y se los ofrecen como gesto de buena fe, los aceptan, saludan y siguen camino. Es la tarde del sábado 10 de octubre, y faltan aproximadamente 7 horas para que comience el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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La banda debutó en Tucumán esa noche, en el hipódromo de la ciudad ante más de 50 mil personas. Con un predio estallado, tocaron 33 temas que iban desde los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta los éxitos de Los Fundamentalistas, ambas "bandas de combate" lideradas por el hombre que hizo todo esto posible, Carlos Alberto Solari, conocido como El Indio. Fallecido el 5 de junio de este año, a los 77 años, el Mister dejó un legado musical y cultural incomparable con cualquier otro artista del país. Y al parecer también irrompible; este fue el primer recital que su banda armó tras su fallecimiento, por lo que la emoción estuvo a flor de piel.

No sólo la fe mueve montañas; está claro que la pasión también. El micro estacionado junto al dique arribó a las 13, pero su gira comenzó exactamente 24 horas antes. Los primeros en subir lo hicieron el viernes al mediodía en Florencio Varela, luego el vehículo se trasladó a paso lento por varios puntos del AMBA y salió a ruta recién cerca de las 18 horas. Pero no era una línea comercial, y la gente que viajó todo un día estuvo al palo durante horas y horas. Para ser honestos; en el micro no se dejó de cantar, tomar, fumar y celebrar hasta altas horas de la madrugada, algo así como un bar con ruedas. Y esto seguramente pasó en cada micro que viajó de todos los puntos del país hasta Tucumán… "festejemos, festejemos", supo decir el Indio.

Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán

Se destacaron en el viaje las historias cruzadas, esas donde cada uno fue protagonista de una hazaña que lo colocó en ese asiento. A dos chicas les cancelaron el vuelo y lograron conseguir lugar sólo de ida; otros dos tuvieron que buscar de urgencia un micro porque se cayó esa misma mañana el que habían pagado; otros cuatro decidieron a último momento entre ir en auto o pagar el viaje, y se lanzaron en su primera experiencia tan lejos y de forma; una maestra que jamás vio a los Fundamentalistas, pero entendía que no podía perder el último del año y decidió viajar sola; una socióloga y un enfermero militantes que necesitaban formar parte de un todo en medio de tanto individualismo; un ferroviario que viajó de Buenos Aires a Córdoba para ver a Boca, luego a Tucumán para ver el recital y consiguió con mucha suerte un micro que lo traía de vuelta; una vaga de mil caravanas que no conoce otra vida más allá del rock. Toda una banda de inconsolables, todo un espíritu viajero que puso todo de sí para que ese viaje además de eterno, sea increible.

Primero Santa Fe, luego Santiago del Estero, luego por fin Tucumán. El viaje venía con un asado incluido, y ese medio día se le dio más combustible al cuerpo para lo que venía. A las 17, luego de la escena surrealista del policía ricotero, el micro salió para el centro. No había vuelta atrás y todos estaban listos con el hocico acalorado, se acercaba el momento de descargar tanta tensión, tanta melancolía que generó el fallecimiento del Indio. Si bien hubo una instancia de reunión en el velatorio, el hábitat natural de todo ricotero es este, el de combinar los venenos y el recital, con las cientos de banderas, pogos en cada tema y sobre todo el respeto y el cuidado entre todos.

Afuera del hipódromo el clima no podía ser mejor; no hacía frío y no cayó una sola gota, el cielo aguantó encapotado para que la fecha brille. Mucha tropa riendo en la calle, la mala prensa los hizo que la ciudad se prepare para los posibles disturbios, pero finalizado el show no se registró ni una escupida, todo funcionó sobre rieles y dio cuenta de que el público del Indio sólo va a tener su espacio de libertad. En la esquina del hipódromo la fiesta no paraba entre los pastos, puestos de choripán, empanadas y cerveza fría. Miles de personas aguardaban entre canto y baile.

Un detalle no menor: muchos cánticos contra el Gobierno de Javier Milei, contra el propio presidente y a favor del peronismo, sentir que fue avalado por la banda que no dudó en despotricar contra el poder judicial, en la canción Vamos las Bandas, y tocar unas notas de la marcha peronista. "Y cuánto valen condenas judiciales, que nos impiden cumplir con las verdades", cantaron.

Una de las entradas llegó a tener 600 metros de fila, donde todos con paciencia cantaban y tomaban algo. Por la avenida Papa Francisco la historia era otra y se movía todo muy rápido. Una vez dentro el escenario se mostraba imponente, con puestos de bebida y comida a los costados. El público colmó casi todo el campo y dejó poco espacio libre entre el final del predio y la gente. Eso sí, los tucumanos fueron una historia aparte. Parecía que toda la provincia entendió que debía estar y bandas de jóvenes no sólo cantaron, sino que pusieron el cuerpo en cada tema con pogos, agite y más pogos. Se vio que hay ricoteros para rato y en cada rincón del país.

Llorarás con un ojo, y con el otro te reirás

Canciones de Los Piojos, Virus y otras bandas nacionales amenizaron la espera, hasta que las luces se apagaron y comenzó la misa. Los Fundamentalistas comenzaron con Mariposa Pontiac pasadas las 21:30. Tema tras tema, el público no se contuvo las lágrimas. Todos los que fueron consultados contaron lo mismo: “Me lloré todo”. La emoción estuvo a flor de piel y se desbordó cuando comenzó Un Ángel para tu Soledad, interpretada por la voz del propio Mister e imágenes de él bailando en las pantallas en varias etapas de su vida. Solari en Racing, en Huracán, en Tandil, Solari joven y vital, con una fuerza imparable aún después de la muerte.

El momento cúlmine fue cuando sonó Encuentro con un Ángel Amateur, un tema que para muchos es el preludio de su despedida, la anticipación de que ya no podría seguir con las hazañas que prometió, pero que aún así se iría cantando. La lista fue de 33 temas. El legado, para todo el público, está defendido por la banda con talento, tripa y corazón, además de la bendición del propio Indio.

¿Por qué viajar tantas horas para ver un recital? ¿Valió la pena? ¿Qué lugar ocupa el Indio en sus vidas? Para Iñaqui, fue una experiencia inolvidable, aunque atravesada por la ausencia: “Fue un recital increíble, un viaje increíble. Fue muy emotivo por ser el primero en el que no estuvo el Indio presente, ni desde los satélites. La banda suena muy bien y estaremos en donde toque en homenaje al Indio".

Camila también vivió la noche como una despedida atravesada por sentimientos encontrados. "Las despedidas son esos dolores dulces", resumió. Y agregó: "Fue un recital cargado de emociones, de alegría, de felicidad, de tristeza, haciendo la procesión de un duelo. Pero lo más importante es que nos encontró a todos y todas en un abrazo colectivo, disfrutando de lo mejor que nos pudo haber dejado el Indio, que fue su arte".

Para Emmanuel, el viaje tuvo sentido por la posibilidad de compartir esas emociones con otros ricoteros. "Lo más lindo es encontrarse con gente que siente igual o parecido a uno, y estar acompañándonos. Juntarnos a festejar, a llorar, a abrazarnos. El Indio es la banda sonora de mi vida y este recital fue un gran desahogo y un momento para festejar", contó. Hernán, en cambio, puso el acento en la dimensión personal de esa ausencia. "El Indio es lo más importante que me pasó en la vida. Que se haya ido fue un golpe muy duro. Fue una catarata de llantos", expresó.

Lucas también encontró en la noche una forma de celebrar ese vínculo que trasciende el escenario. La definió como "una noche muy especial, llena de emociones, compartiendo la música que nos une y el legado del Indio". Javier sintió que hay que sacar “a relucir todas las letras que dejó, que son como una Biblia. Hoy el fuego va a crecer mucho más que nunca".

Finalmente para Yago "el recital fue sanador. La confirmación de que ese sentimiento que desde hace 40 años, acumula como una bola de nieve poder, sensaciones y sensibilidad, sigue ahí a pesar de que el Indio ya no esté. En esa confirmación hay un redoblar la apuesta, un seguir proyectando hacia el futuro nuestra permanencia en esta forma de vivir y sentir. Seguimos acá".

Cuando el recital terminó todos volvieron al micro muertos de cansancio. Las luces se apagaron e imperó el silencio. Cada uno se acomodó nuevamente como pudo y descansó con la certeza de haber dado todo. Casi 20 horas y media después el bestial vehículo volvió a arribar por zona sur. La gente se saludó y deseó reencontrarse en el próximo viaje, la próxima ruta.

Quizás fue porque se vivió una especie de recordatorio de que todo pasa, de que la vida pasa y también la vida de aquellos que amamos y admiramos. Y que si bien nadie sabe qué pasará en el futuro, ni con la banda, ni con las misas o con uno mismo, no hay dudas de, en el mejor de los casos, encontrará a todos juntos y cantando.