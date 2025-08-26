Alemania y Canadá intensificarán su cooperación en minerales críticos

FOTO DE ARCHIVO. Una muestra de galio se exhibe en el Laboratorio de Física y Estudios de Materiales en París, Francia

Alemania y Canadá acordaron el martes intensificar su cooperación en el ámbito de los minerales críticos en un contexto de creciente preocupación mundial por las restricciones a la exportación impuestas por China y el empeño de Berlín en reducir la dependencia de fuentes únicas.

Minerales críticos como el litio, los elementos de tierras raras, el cobre, el wolframio, el galio, el germanio y el níquel son vitales para los sistemas de defensa, las tecnologías de energía limpia y la fabricación avanzada de Canadá y Alemania.

La decisión de China en abril de detener las exportaciones de tierras raras e imanes afines ha perturbado las cadenas de suministro mundiales y ha asestado un duro golpe a los fabricantes de automóviles, las empresas aeroespaciales, los productores de semiconductores y los contratistas militares.

La ministra alemana de Economía, Katharina Reiche, y el ministro canadiense de Energía y Recursos Naturales, Tim Hodgson, firmaron una declaración de intenciones para reforzar la cooperación en materia de minerales críticos, centrándose en tecnologías intermedias como el procesamiento, el refinado y el reciclaje.

Los países coordinarán sus esfuerzos en minerales críticos como el litio, las tierras raras, el cobre, el wolframio, el galio, el germanio y el níquel, e impulsarán proyectos conjuntos mediante inversiones públicas y privadas.

También tienen previsto fomentar asociaciones comerciales más sólidas y la colaboración en materia de investigación entre empresas e instituciones financieras.

El acuerdo no es jurídicamente vinculante ni crea compromisos financieros, y la financiación de las actividades está sujeta a los créditos disponibles y a las leyes y normativas de cada país.

Con información de Reuters