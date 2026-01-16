Israel registra un aumento de casos de estrés postraumático y suicidio entre los militares

FOTO DE ARCHIVO. Un exsoldado que recibe tratamiento por trastorno de estrés postraumático (TEPT) en la Clínica de Investigación Psicodélica para Veteranos de Combate del Centro Médico Emek abraza a su perro de servicio en Afula, Israel

Israel está lidiando con un dramático aumento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y del suicidio entre sus militares tras ‍su asalto de dos ⁠años a Gaza, precipitado por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

Informaciones recientes del Ministerio de Defensa y de proveedores sanitarios han detallado la crisis de salud mental del ejército, que se conoce mientras persisten los combates en Gaza y Líbano y se recrudece la tensión con Irán.

La guerra de Gaza se extendió rápidamente con fuego transfronterizo entre Israel y Hezbolá ‌de Líbano, y vio a cientos de miles ⁠de soldados y reservistas desplegados en ⁠ambos frentes en algunos de los combates más intensos de la historia del país.

Las fuerzas israelíes han matado a más de 71.000 palestinos ‍en Gaza y a 4.400 en el sur de Líbano, según responsables gazatíes y libaneses, e Israel ⁠afirma que más de 1.100 militares ‌han muerto desde el 7 de octubre.

La guerra ha dejado gran parte de Gaza destruida y sus 2 millones de habitantes carecen en su inmensa mayoría de alojamiento adecuado, alimentos o acceso a servicios médicos y sanitarios.

Especialistas palestinos en salud mental han ‌dicho que ‌los gazatíes están sufriendo "un volcán" de traumas psicológicos, y que un gran número de ellos busca ahora tratamiento, y que los niños sufren síntomas como terrores nocturnos e incapacidad para concentrarse.

LOS CASOS DE TEPT ENTRE LOS SOLDADOS ​ISRAELÍES HAN AUMENTADO UN 40% DESDE 2023

Estudios israelíes muestran que la guerra ha pasado factura a la salud mental de los soldados que llevan a cabo los objetivos de guerra declarados por Israel de eliminar a Hamás en Gaza, recuperar a los rehenes allí y desarmar a Hezbolá.

Algunos soldados que sufrieron ataques cuando sus bases militares fueron invadidas ‍por Hamás el 7 de octubre también tienen problemas.

El Ministerio de Defensa israelí afirma haber registrado un aumento de casi el 40% de los casos de TEPT entre sus soldados desde septiembre de 2023, y prevé que la cifra aumente un 180% de aquí a 2028. ​De los 22.300 soldados o personal en tratamiento por heridas de guerra, el 60% sufre postrauma, afirma el ministerio.

El ministerio ha ampliado la atención ​sanitaria prestada a quienes sufren problemas de salud mental, ha ampliado el presupuesto y dijo que se ha producido un ⁠aumento de cerca del 50% en el uso de tratamientos alternativos.

Con información de Reuters