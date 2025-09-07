Tras 14 detenciones, fiscal general de México promete más acciones contra contrabando de combustible

FOTO DE ARCHIVO- Conferencia de prensa sobre la extradición de 29 miembros del cártel de la droga a Estados Unidos, en la Ciudad de México

El fiscal general de México dijo el domingo que 14 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de combustible y reiteró que se emprenderán más acciones conforme surja nueva información.

El 19 de marzo, las autoridades decomisaron un buque petrolero en el Puerto de Tampico, junto con casi 63.000 barriles de diésel, así como contenedores y vehículos para su transporte y almacenamiento.

El buque, Challenge Procyon, había llegado procedente de Estados Unidos, según datos de rastreo de tanqueros de LSEG.

Las autoridades mexicanas indicaron entonces que transportaba diésel sujeto a un impuesto especial de importación; en cambio, había sido declarado en aduanas como petroquímico exento del mismo.

"Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades", declaró el fiscal general del país, Alejandro Gertz. "Habrá más acciones".

Gertz añadió que estas investigaciones confirmaron la existencia de una organización dedicada al robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, que utilizaba documentación falsa, la complicidad de agencias aduanales y funcionarios públicos.

Las autoridades mexicanas no han revelado los nombres de las empresas y solo han proporcionado los nombres sin los apellidos de las personas detenidas.

Las investigaciones sobre estos empresarios, oficiales navales en activos y retirados, y exfuncionarios aduanales, continúan.

Raymundo Morales, jefe de la Armada de México, declaró en la misma conferencia de prensa en la Ciudad de México que la Armada había fortalecido los controles internos y los procedimientos disciplinarios para prevenir y erradicar la importación ilegal de combustibles.

"Protegemos a la institución, sin excusar conductas individuales aisladas que vulneran la confianza ciudadana", dijo junto a Gertz y el secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

