Sismo de magnitud 6.5 remece estados del centro y sur de México, sin daños hasta el momento

Gente espera afuera de sus casas y edificios después de que sonara la alerta sísmica en Ciudad de México.

Un fuerte sismo sacudió el viernes ‍varios estados ⁠del centro y sur de México, sin que hasta el momento haya reporte de daños, pero causando escenas de pánico entre los ciudadanos así como evacuaciones masivas de ‌edificios.

El sismo de magnitud ⁠6.5 tuvo ⁠su epicentro en la localidad Rancho Viejo, en el estado ‍sureño Guerrero, con una profundidad de 35 kilómetros, ⁠dijo el Servicio ‌Geológico de Estados Unidos.

El movimiento telúrico hizo sonar la alerta sísmica en Ciudad de México y ‌el ‌vecino Estado de México, mientras cientos de personas salían de los edificios atemorizadas, según testigos de ​Reuters.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba hablando en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional cuando sonaron las alarmas y evacuó ‍la sala junto a los periodistas.

A su regreso, informó que tras conversar con la gobernadora de Guerrero, Evelyn ​Salgado, hasta el momento no había daños en esa zona. ​Tampoco fueron detectados por el momento daños en Ciudad ⁠de México, de acuerdo con un sobrevuelo realizado por helicópteros del Gobierno, agregó.

(Redacción México)