Memoria, verdad y justicia: a 50 años de la última dictadura militar, identificaron a un riojano desaparecido

Después de cinco décadas de incertidumbre, la familia de Juan Carlos Soulier Guillén pudo conocer el destino de sus restos. El riojano, conocido como "El Negro", fue identificado en el sector Loma del Torito, dentro del predio donde funcionó el excentro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

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Soulier Guillén fue secuestrado en agosto de 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, sus familiares sostuvieron una búsqueda que atravesó generaciones y se convirtió en parte de una lucha colectiva por memoria, verdad y justicia.

En diálogo con Radio 10, su hijo Sebastián Soulier expresó la emoción que representa la identificación después de 50 años. "Hace 50 años que nosotros lo buscamos. Yo, mi familia y un montón de otras familias, porque este logro es colectivo", señaló.

También reconoció la tarea de los organismos y equipos que intervinieron en la búsqueda y el proceso de identificación, entre ellos el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Justicia Federal de Córdoba. "El Negro Carlos volvió de ese lugar de oscuridad y podemos abrazarlo", manifestó Sebastián al referirse a la confirmación que esperaba su familia.

El hallazgo se enmarca en las investigaciones realizadas en el predio de La Perla, donde fueron identificadas personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Para la familia Soulier, conocer el destino de Juan Carlos representa una respuesta largamente esperada y el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre. Sin embargo, Sebastián recordó que la búsqueda continúa: su tío Luis y su mamá todavía permanecen desaparecidos.

"Contra El Olvido": la vida de Monseñor Angelelli

La memoria sobre el terrorismo de Estado volverá a ocupar el centro de la pantalla con la tercera temporada de Contra El Olvido: historias de resistencia, la serie documental que reconstruye la historia reciente de La Rioja a partir de las experiencias de quienes atravesaron la represión durante los años previos y posteriores al golpe de Estado de 1976.

El rodaje de los diez nuevos capítulos llegó a su fin luego de varias jornadas de trabajo en las instalaciones de la Usina de Industrias. La producción, dirigida por Ismael Fuentes Navarro y conducida por Pano Navazo, fue realizada en articulación con el medio público Late Play y contó con el acompañamiento del Gobierno de La Rioja.

La nueva temporada reunirá testimonios de personas que fueron detenidas por razones políticas, exiliados, familiares de detenidos y desaparecidos e integrantes de la pastoral relacionada con monseñor Enrique Angelelli. A través de esas voces, la serie buscará reconstruir las consecuencias que tuvo el terrorismo de Estado en la provincia y preservar historias que forman parte de su memoria colectiva.

La tercera temporada mantendrá el eje de las anteriores: recuperar relatos personales para reconstruir un período marcado por la persecución política, la violencia estatal y la desaparición de personas.

Los testimonios permitirán abordar esas experiencias desde una perspectiva cercana, que pone en primer plano a quienes fueron protagonistas, familiares o testigos de aquellos acontecimientos. El objetivo será transmitir esas historias a las nuevas generaciones y mantener vigentes los valores de memoria, verdad y justicia.