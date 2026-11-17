La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó el Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial, una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Melella y respaldada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). El nuevo régimen establece un sendero obligatorio para elevar de forma progresiva la inversión educativa provincial hasta alcanzar el 7,80% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en cinco ejercicios fiscales.

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La sanción se consiguió mediante el voto de desempate de la legisladora María Victoria Vuoto, quien ejercía la presidencia de la Cámara y utilizó esa facultad constitucional para definir la votación. En diálogo con El Destape Radio, Melella destacó la aprobación de la norma y explicó que busca generar recursos adicionales para mejorar los salarios docentes, la infraestructura escolar y la provisión de materiales didácticos.

"Gracias al acompañamiento de algunos legisladores, se logró aprobar el proyecto de financiamiento educativo. La iniciativa busca generar nuevos fondos para que los docentes puedan tener el mejor salario posible, además de mejorar la infraestructura y garantizar materiales didácticos", afirmó.

El mandatario vinculó la iniciativa con el conflicto que mantuvo la provincia con los trabajadores de la educación y con las restricciones presupuestarias que atribuyó al ajuste nacional: "Se atravesó un período largo de conflicto con los docentes. Conocemos la realidad y entendemos sus reclamos, pero, debido al ajuste del Gobierno nacional y a la eliminación de numerosos programas, no hemos podido otorgar el aumento salarial que necesitan y que también deseamos darles".

Salarios docentes y financiamiento educativo

Melella recordó que el proyecto había tenido inicialmente tratamiento de urgencia, pero que la oposición le quitó esa condición. En ese sentido, consideró que la aprobación representa un avance para la provincia en materia de financiamiento educativo. "En un momento en que tanto se habla del financiamiento de las universidades públicas, incluso con sectores que votaron en contra y después participan de las marchas, se consiguió que la provincia tenga su propia ley de financiamiento", expresó.

El gobernador también se refirió a la situación salarial de los docentes y recordó que firmó un decreto para declarar la emergencia salarial del sector. Según explicó, la pauta salarial correspondiente a este año ya fue definida y se está cumpliendo, lo que permitió sostener el dictado de clases y la continuidad del ciclo educativo.

"Hoy los docentes tienen la garantía de un acuerdo salarial estable que se está cumpliendo. Además, se trabajó en mesas técnicas para establecer el salario mínimo, vital y móvil en la provincia. Esta nueva ley, aunque no alcanza por sí sola, ayuda a contar con más recursos", señaló.

El vínculo con Milei y el rol de los legisladores

Durante la entrevista, Melella también analizó el acompañamiento legislativo al Gobierno nacional y diferenció la gobernabilidad del respaldo parlamentario a las iniciativas del presidente Javier Milei. "La gobernabilidad es una cosa y dar los votos es otra. Gobernabilidad significa no hacer nada para sacar a un Gobierno, pero eso no implica necesariamente acompañarlo con los votos. Para mí, gobernabilidad no es darle votos porque sí o a cambio de algo: eso tiene que ver con otros intereses particulares", planteó.

Además, cuestionó a los espacios políticos que acompañan al oficialismo nacional y vinculó ese posicionamiento con el antiperonismo. "Muchos legisladores están de acuerdo con el rumbo del Gobierno. Hay espacios que primero entregaron sus principios al PRO y ahora se los entregan a Milei, cada vez más a la derecha. Eso también tiene que ver con el antiperonismo que sienten", afirmó.

Qué dijo sobre la suspensión de las PASO y la unidad del peronismo

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de modificar el sistema electoral de cara al próximo año. Melella consideró que no es oportuno introducir cambios a pocos meses de un proceso electoral y advirtió sobre las dificultades que podría generar una modificación de los procedimientos: "Estamos a las puertas del año próximo, que será electoral, y considero que cualquier modificación en este momento puede generar confusión. Hay cuestiones que deben mejorarse, pero hay que hacerlo con tiempo y no antes de una elección".

En cuanto a la interna del peronismo y las conversaciones entre dirigentes, el gobernador defendió la necesidad de construir una candidatura de unidad: "Toda construcción política tiene que estar orientada a la unidad. De lo contrario, lo único que vamos a lograr es ser funcionales a la derecha y a Milei. Si no entendemos que es unidos o nada, tendremos que renunciar a nuestros proyectos".

Melella agregó que prefiere alcanzar consensos, pero sostuvo que deben construirse desde las bases de los partidos que integran el espacio. "Habrá que ir a las PASO si no se alcanza un acuerdo. Ese es el ámbito para definir las candidaturas y después encolumnarse detrás de un proyecto común. Pero el objetivo tiene que ser la unidad", indicó.

Malvinas, soberanía y la política exterior

Por último, el mandatario fueguino se refirió al proyecto de Ley Malvinas y anticipó que su espacio no lo acompañará en los términos actuales. Explicó que comparte algunos de sus puntos, pero que existen otros aspectos con los que no está de acuerdo.

"El proyecto tiene algunos puntos valorables, pero también otros que no comparte el espacio. Por eso será acompañado y los diputados provinciales, que responden a los intereses de la provincia, tampoco lo harán", afirmó.

Finalmente, cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno nacional y reclamó una posición más firme sobre la soberanía de las Islas Malvinas. "El Gobierno no tiene un doble discurso: tiene un alineamiento claro y va a hacer lo que diga Donald Trump. La Argentina debería tener un posicionamiento fuerte y claro sobre Malvinas", sostuvo.