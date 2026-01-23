Luigi Mangione se presenta ante tribunal mientras jueza sopesa pruebas de asesinato del CEO

FOTO DE ARCHIVO: Luigi Mangione deberá comparecer ante el tribunal en el caso del asesinato del director ejecutivo.

Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros a un ejecutivo de una compañía de seguros médicos ‍a la salida de ⁠un hotel de Manhattan, compareció el viernes ante un tribunal federal mientras sus abogados intentaban convencer a una jueza de que excluyera pruebas clave de su caso de pena de muerte.

Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato, acoso y posesión de armas en relación con el asesinato a tiros del presidente ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Funcionarios condenaron ‌el sorprendente asesinato, pero Mangione se convirtió en ⁠una especie de héroe popular para ⁠algunos estadounidenses que denuncian los elevados costos de la atención sanitaria y las prácticas de las aseguradoras.

El viernes llegó al tribunal vestido ‍con ropa de presidiario y con grilletes en los pies para presentarse ante la juez ⁠de distrito Margaret Garnett en Manhattan, ‌que convocó una vista probatoria sobre si la policía que detuvo a Mangione en Pensilvania registró legalmente su mochila.

Los abogados de Mangione sostienen que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York debería tener prohibido utilizar las pruebas halladas ‌en la ‌mochila -incluidas una pistola 9 milímetros, un silenciador y anotaciones en un diario- porque la policía la registró ilegalmente sin una orden judicial.

Los fiscales han argumentado que los agentes de policía de Altoona, Pensilvania, no necesitaban ​una orden judicial porque habían detenido legalmente a Mangione por proporcionar una identificación falsa y estaban legalmente autorizados a registrar la mochila en busca de objetos peligrosos antes de transportarla.

El viernes, el abogado defensor Marc Agnifilo interrogó al subjefe del Departamento de Policía de Altoona sobre sus procedimientos para registrar la propiedad de un ‍sospechoso después de detenerlo.

Nathan Snyder declaró que si los agentes encontraban algo ilegal, como drogas, "probablemente pedirían una orden de registro". Sin embargo, a preguntas de un fiscal, Snyder dijo que si los agentes encontraban un arma seguirían buscando otros objetos peligrosos.

Los abogados de ​Mangione piden por separado a Garnett que anule la acusación contra su defendido por supuestas deficiencias jurídicas, o que impida a los ​fiscales solicitar la pena de muerte por supuestas violaciones de los derechos constitucionales de Mangione.

Mangione se ha declarado inocente ⁠de asesinato y otros cargos en un caso separado presentado por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

(Reportaje de Jack Queen en Nueva York, editado en español por Juana Casas)