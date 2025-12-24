El jefe del ejército de Libia muere en un accidente aéreo en Turquía

El jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, asiste a una ceremonia en una base militar en Al-Khums

Por Tuvan Gumrukcu y ‍Ahmed Elumami

ANKARA/TRÍPOLI, 24 dic (Reuters) - El jefe del Estado Mayor del ejército libio, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, murió el ‍martes en un accidente aéreo ⁠tras abandonar la capital de Turquía, Ankara, dijo el primer ministro del Gobierno libio reconocido internacionalmente, y añadió que en el avión viajaban también otras cuatro personas.

"Ha sido un trágico y doloroso incidente cuando regresaban de un viaje oficial desde la ciudad turca de Ankara. Esta grave pérdida es una gran pérdida para la nación, para la institución militar y para todo el pueblo", ‌dijo en un comunicado el primer ministro libio, ⁠Abdulhamid Dbeibah.

Dijo que en el avión ⁠viajaban también el comandante de las fuerzas terrestres libias, el director de su autoridad de fabricación militar, un asesor del jefe ‍del Estado Mayor y un fotógrafo de la oficina del jefe del Estado Mayor.

El ministro turco del ⁠Interior, Ali Yerlikaya, dijo en ‌la red social X que el avión había despegado del aeropuerto Esenboga de Ankara a las 1710 GMT en ruta a Trípoli y que el contacto por radio se perdió a las 1752 GMT. Dijo que las autoridades encontraron los ‌restos del ‌avión cerca de la aldea de Kesikkavak, en el distrito Haymana de Ankara.

Añadió que el avión tipo Dassault Falcon 50 había solicitado un aterrizaje de emergencia mientras sobrevolaba Haymana, pero que no se estableció contacto.

La causa ​del accidente no quedó clara de inmediato.

El ministro turco de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo que se estaba investigando el accidente.

El Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, dijo en un comunicado que el primer ministro había ordenado al ministro de Defensa que enviara una delegación oficial a Ankara para hacer un seguimiento de las ‍actuaciones.

Walid Ellafi, ministro de Estado de Asuntos Políticos y Comunicación del Gobierno de Unidad Nacional, declaró a la emisora Libya Alahrar que no estaba claro cuándo estaría listo el informe sobre el accidente, pero que el avión era un avión maltés alquilado. Añadió ​que las autoridades no disponían de "información suficiente sobre su propiedad o historial técnico", pero afirmó que se investigaría.

El Gobierno de Unidad Nacional de ​Libia, reconocido por la ONU, anunció luto oficial en todo el país durante tres días.

Con información de Reuters