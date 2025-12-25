El ejército israelí dice que mató a un miembro de la Fuerza Quds de Irán en Líbano

Imagen de archivo de vehículos militares israelíes maniobrando a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el norte de Israel.

El ejército israelí informó el jueves de que sus ‍fuerzas mataron en ⁠territorio libanés a un miembro de la Fuerza Quds de Irán que había participado en la planificación de atentados desde Siria y Líbano.

El ejército identificó al hombre como Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, calificándolo ‌de operativo clave en la ⁠unidad 840 de ⁠la fuerza. Fue abatido en la zona de Ansariyeh, añadió el ejército ‍en un comunicado, sin dar más detalles.

Al-Jawhari "operaba bajo las ⁠órdenes del Cuerpo ‌de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y estaba implicado en actividades terroristas, dirigidas por Irán, contra el Estado de Israel y ‌sus fuerzas ‌de seguridad", dijo el comunicado.

Israel e Irán libraron una breve guerra en junio y el ejército israelí ha estado ​llevando a cabo ataques en Líbano casi a diario, en lo que dice ser un esfuerzo por impedir que el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, se reconstruya.

Un alto ‍el fuego acordado en noviembre de 2024 con el respaldo de Estados Unidos puso fin a más de un año de enfrentamientos ​entre Israel y Hezbolá y exigió el desarme del poderoso grupo armado, comenzando ​en las zonas al sur del río adyacentes a Israel.

No ⁠hubo comentarios inmediatos de Irán ni de Líbano.

Con información de Reuters