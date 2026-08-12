La industria alemana se ve afectada por los bajos niveles del Rin

Barcos navegan por el río Rin con niveles bajos de agua cerca de Bendorf, Alemania, el 11 de agosto de 2026, durante una prolongada sequía en toda Europa que tiene graves consecuencias para la industria alemana

Por Patricia Weiss y Christoph ​Steitz

FRÁNCFORT, 12 ago (Reuters) - Las empresas alemanas están informando de crecientes trastornos provocados por los niveles del río Rin, que han alcanzado mínimos históricos, y los fabricantes de ‌productos químicos, las empresas energéticas, las ‌acerías y los comerciantes agrícolas advierten de un aumento de los costos, atascos en el transporte y una reducción de la producción.

Aunque Alemania aún no ha sufrido las interrupciones generalizadas de la producción que ocurrieron durante anteriores crisis del Rin, los operadores señalaron el martes que, tras semanas de sequía, ya no era posible reservar algunos envíos de mercancías y que las empresas están informando cada vez más de problemas operativos.

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La empresa química Covestro ha ​señalado que la falta ⁠de capacidad de transporte no se ha podido compensar por completo, a pesar de ‌haber trasladado los volúmenes a camiones y trenes siempre que ha sido ⁠posible, y ha declarado fuerza mayor para los ⁠polioles de poliéter fabricados en su planta de Dormagen, utilizados en colchones y en el aislamiento de frigoríficos.

LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN A MAYORES COSTOS DE TRANSPORTE

El Rin es una de las ⁠principales arterias de Europa para el transporte de cereales, combustibles, minerales y productos ​manufacturados, pero la baja cota de sus aguas está obligando ‌cada vez más a las empresas a ‌hacer frente a mayores costos de transporte y a la falta de alternativas adecuadas.

"Las ⁠señales de alarma suenan con fuerza: los niveles de agua extremadamente bajos están llevando cada vez más al límite a la logística y las cadenas de suministro", dijo a Reuters Wolfgang Grosse Entrup, director general de la asociación alemana de la industria química VCI.

La ​producción en el ‌parque químico de Marl de su competidor Evonik se ha visto obstaculizada por la reducción de los cargamentos, según ha indicado la empresa sin revelar más detalles.

Por su parte, la empresa estatal energética Uniper señaló una menor producción en sus centrales hidroeléctricas alemanas, lo que coincide con comentarios similares realizados la semana pasada ⁠por su competidor local EnBW .

Salzgitter , el segundo mayor fabricante de acero de Alemania, afirmó que los bajos niveles del Rin le habían obligado a transportar carbón en tren desde Róterdam hasta su división HKM.

"La situación actual demuestra que debemos prestar mayor atención a las vías navegables como parte de nuestra infraestructura de transporte esencial", declaró a Reuters Tim-Oliver Müller, presidente de la Federación Alemana de la Industria de la Construcción.

"No se pueden evitar los bajos niveles de agua".

Señaló que ‌ciertos materiales de construcción no pueden transportarse fácilmente por carretera o ferrocarril debido a la falta de capacidad y a los grandes volúmenes, ya que se necesitan hasta 150 camiones para sustituir a una sola barcaza.

En la empresa alemana de comercio agrícola RWZ, la directiva Katharina Stelzer calificó de "catastrófica" la perspectiva de que los niveles del Rin siguieran bajando.

Stelzer señaló que, en años ‌normales, la empresa solía enviar 50.000 toneladas métricas o más desde sus terminales fluviales en las ciudades alemanas de Worms y Andernach durante los meses de julio y agosto.

Señaló que RWZ ni ‌siquiera ha transportado el ⁠10% de ese volumen en el mismo periodo de este año y que estaba recurriendo al transporte por camión, más costoso.

"Si los niveles del ​Rin no se recuperan en octubre, la situación se volverá realmente complicada para nosotros", afirmó.

Con información de Reuters