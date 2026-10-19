Kicillof y Espinoza encabezaron un acto masivo por el Día de la Lealtad en La Matanza

El peronismo bonaerense conmemoró el 81° aniversario del Día de la Lealtad con un acto multitudinario en La Matanza, que reunió a más de 20 mil personas en el estadio del Polideportivo Juan Domingo Perón. La convocatoria contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el intendente local y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

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La jornada convocó a jóvenes, trabajadores, representantes sindicales de la CGT y las CTA, intendentes bonaerenses, funcionarios provinciales y municipales, dirigentes y organizaciones de la comunidad. Durante el encuentro, los referentes reivindicaron las banderas históricas del movimiento justicialista, cuestionaron las políticas económicas nacionales y plantearon la necesidad de construir una alternativa política para las próximas elecciones.

En su discurso, Espinoza convocó a recuperar los principios históricos del peronismo y a fortalecer la unidad para representar también las demandas de las nuevas generaciones. “El pueblo de La Matanza salió a la calle a recibir a nuestro querido gobernador Axel en este nuevo Día de la Lealtad”, expresó.

El intendente destacó la participación de distintos sectores sociales y sostuvo que la convocatoria reflejó el malestar frente a la situación económica. “Una marea de jóvenes, trabajadores, docentes, representantes de clubes de barrio, entidades de bien público y jubilados; toda la comunidad salió a festejar este 17 de octubre”, señaló.

Rechazo al rumbo económico libertario

Durante el acto por el Día de la Lealtad, el jefe comunal reclamó un cambio en la orientación económica y social del país y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. “Hay que cambiar el rumbo económico y social. Hoy se sintió muy fuerte que la gente no da más y que nuestro pueblo dice: basta con este gobierno desastroso de Milei”, afirmó.

Espinoza también planteó la necesidad de renovar el movimiento justicialista para responder a las expectativas de los jóvenes y recuperar sus principios históricos. “Está renaciendo un nuevo peronismo para volver a los principios y a las fuentes del peronismo y adaptarse a los sueños de las nuevas generaciones, de las y los jóvenes de hoy. Y eso es lo que estamos interpretando”, subrayó.

En otro tramo de su intervención, expresó su respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó su situación judicial. “Enviamos toda nuestra fuerza para nuestra querida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es inocente, está injustamente presa, porque siempre se enfrentó a los grupos concentrados del poder económico de este país y defendió los intereses del pueblo y de las mayorías populares”, sostuvo.

El intendente también propuso construir un frente electoral amplio que reúna a distintos sectores políticos, económicos y sociales. En ese sentido, convocó a radicales nacionalistas, socialistas, vecinalistas, empresarios, comerciantes, productores rurales y representantes de las economías regionales.

“El peronismo va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral, donde abracemos a los radicales nacionalistas, a los socialistas nacionales, a los vecinalistas y a los apolíticos que todavía no se dieron cuenta. Les abrimos los brazos, los llamamos a todos: empresarios, comerciantes, productores rurales y responsables de las economías regionales. Vamos a terminar con el más desastroso gobierno que tuvo la Argentina”, manifestó.

En esa línea, definió la unidad como una de las principales banderas que debe asumir el movimiento justicialista. “Desde La Matanza, decimos que hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”, remarcó.

De cara a las elecciones del próximo año, Espinoza sostuvo que la conmemoración debía funcionar como punto de partida para la construcción de una alternativa nacional. “Este 17 de octubre tiene que ser la línea de largada de lo que va a pasar el año que viene. Vamos a generar un presidente que escuche, que defienda los intereses de las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública”, afirmó.

Finalmente, vinculó ese objetivo con la figura del gobernador bonaerense y expresó su respaldo a su liderazgo político. “Un nuevo presidente con un nuevo peronismo, que está renaciendo a la faz de la tierra y que le va a devolver a todas las argentinas y argentinos una patria grande y un pueblo feliz. Y creo firmemente que ese nuevo presidente está hoy acá, en nuestra tierra santa peronista, La Matanza”, concluyó Kicillof.

Kicillof destacó la movilización y planteó construir una alternativa

Por su parte, Kicillof agradeció a los dirigentes locales por la convocatoria y destacó la participación popular en el acto realizado en La Matanza, a la que definió como un territorio central para el movimiento justicialista. “Estoy muy agradecido con Fernando y con Verónica, porque acá, en La Matanza, Capital Nacional del Peronismo, hay un pueblo que da la batalla, que da la lucha, que lo hace con optimismo, con alegría y que no lo han vencido”, expresó.

El gobernador también se refirió a las dificultades económicas que atraviesa la población y sostuvo que en el distrito conviven las consecuencias de la crisis con las expectativas de encontrar una salida política. “En La Matanza se late tanto la crisis, con lo dura que es, como por dónde viene la salida, y por eso tenía que ser acá el 17 de octubre. Fue un acto y una fiesta, pero también el comienzo de un camino que va a terminar en una victoria”, agregó el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Magario llamó a defender el trabajo y los derechos sociales

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, recordó el significado histórico del 17 de octubre de 1945 y destacó el papel que tuvo el peronismo en la ampliación de derechos. “Hace 81 años, hombres y mujeres realizaron aquella gesta histórica porque fue Perón quien supo interpretar sus necesidades y ampliar sus derechos”, sostuvo.

Además, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y convocó a fortalecer la militancia territorial para impulsar un cambio político. “Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, indicó.