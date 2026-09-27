Conectar Igualdad Bonaerense: Kicillof entregó 77 computadoras a estudiantes de escuelas rurales de Lobería

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entregaron 77 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de Lobería, durante un acto junto al intendente Pablo Barrena y autoridades provinciales.

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Los dispositivos fueron destinados a alumnas y alumnos de siete establecimientos de educación secundaria rural y especial del municipio. Recibieron computadoras estudiantes de las escuelas secundarias N°1, N°3, N°4 y N°6, la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, la Escuela Nuestra Señora de Fátima y la Escuela Especial N°501.

Durante la actividad, Bianco destacó que el programa busca reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes de distintos puntos de la provincia. “Reducir la brecha digital significa garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a las mismas herramientas para aprender y desarrollarse”, sostuvo el funcionario.

Conectar Igualdad Bonaerense contempla la entrega de computadoras personales a estudiantes de escuelas secundarias rurales, de islas y de educación especial. Los equipos incluyen herramientas tecnológicas y software pedagógico destinados a acompañar los procesos educativos.

Según explicó el Gobierno bonaerense, la iniciativa apunta a ampliar las oportunidades educativas y brindar recursos que puedan ser utilizados tanto durante la formación secundaria como en futuros trayectos académicos y profesionales.

Kicillof reinauguró el Autódromo Fangio tras 15 años

Axel Kicillof encabezó este viernes la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, luego de las obras de puesta en valor y reacondicionamiento que permitirán el regreso de las competencias oficiales al histórico circuito, que permanecía inactivo desde hacía 15 años.

El acto contó con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el intendente de Balcarce, Esteban Reino; el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane; y el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

Las obras representaron una inversión de $3.314 millones y contemplaron una intervención integral del autódromo. Entre los trabajos realizados se encuentran la redefinición del trazado de la pista, la ampliación de las zonas de escape y el mejoramiento de las defensas y los sistemas de asistencia de seguridad.

También se realizaron obras en los boxes, las tribunas, los accesos y el sector destinado a la prensa, con el objetivo de adecuar las instalaciones para el regreso de las principales categorías del automovilismo nacional.

Durante el acto, Kicillof destacó la importancia del circuito para la identidad deportiva de la provincia y para la economía de Balcarce. “Este autódromo no es solo un monumento al deporte, sino también un motor dinamizador para la economía de Balcarce”, sostuvo el gobernador.

El mandatario bonaerense también vinculó la realización de las obras con el contexto presupuestario nacional. Según expresó, la Provincia y los municipios atraviesan una etapa de restricciones de recursos y afirmó que el proyecto pudo concretarse a partir de una decisión del Gobierno bonaerense.