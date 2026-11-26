Un total de 120 familias de Tres Arroyos recibieron las llaves de sus viviendas durante una jornada encabezada por el gobernador Axel Kicillof. Las casas forman parte de un desarrollo habitacional ubicado en la ciudad cabecera del distrito, que demandó una inversión de $13.428 millones.

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Durante su visita, el mandatario también inauguró un salón de usos múltiples en el barrio Santa Teresita, recorrió la sucursal remodelada del Banco Provincia y entregó 108 netbooks a estudiantes de ocho escuelas secundarias.

La entrega de viviendas se realizó junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Pablo Garate. Según informó la Provincia, cada casa tiene 56 metros cuadrados y el proyecto incluyó la construcción de redes eléctricas, de agua potable y cloacas, además de provisión de gas envasado y trabajos de pavimentación y enripiado de calles.

Kicillof destacó la finalización del barrio y cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras habitacionales. “Hoy es un día de metas cumplidas en Tres Arroyos: estamos entregando 120 viviendas en un momento muy complicado, en el que el Gobierno nacional decidió paralizar 16 mil casas que estaban en construcción en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

El gobernador aseguró que, desde el inicio de su gestión, la Provincia entregó 26 mil viviendas. También sostuvo que el contexto económico dificulta la finalización de las obras, aunque remarcó que el Gobierno bonaerense continúa trabajando para dar respuesta a las familias.

Un nuevo espacio para el barrio Santa Teresita

La agenda continuó con la inauguración de un salón de usos múltiples —SUM— en el barrio Santa Teresita. El espacio estará destinado a actividades culturales, deportivas y sociales y beneficiará a unos 1.200 vecinos y vecinas, de acuerdo con la información oficial. El edificio tiene una superficie de 295 metros cuadrados y demandó una inversión de $483 millones. Kicillof participó de la apertura junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Durante la jornada, el gobernador vinculó la entrega de viviendas y la apertura del SUM con una mirada sobre el desarrollo de la provincia. “El futuro no está en Wall Street, está en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, en las viviendas y en los espacios públicos como el SUM que inauguramos hoy en Santa Teresita”, expresó.

También cuestionó la situación económica nacional y sostuvo que hay familias que no pueden acceder a una casa, pierden sus empleos o tienen dificultades para pagar el alquiler.

Batakis destacó la decisión de priorizar la política habitacional y el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios. Según señaló, esa articulación permite continuar con las entregas pese al contexto económico. “Este es el resultado de una decisión política de darle a la vivienda la prioridad que se merece y del compromiso que le ponemos a la gestión para cubrir las necesidades de la gente”, afirmó la ministra.

Por su parte, Garate valoró la presencia del gobernador y consideró que la jornada llevó respuestas a los vecinos de Tres Arroyos. “Gestionar y gobernar es que el pueblo viva mejor, y esta jornada es un ejemplo de eso”, sostuvo.

Banco Provincia, maquinaria y netbooks

Kicillof también recorrió la remodelación integral de la sucursal local del Banco Provincia junto al presidente de la entidad, Juan Cuattromo. Los trabajos permitieron adecuar las instalaciones a los estándares actuales de tecnología y seguridad, además de mejorar las condiciones de atención y de trabajo.

En ese marco, el banco y el municipio firmaron un acuerdo de leasing para la compra de una motoniveladora, un minibús y un camión recolector. También renovaron el convenio de Provincia Microcréditos, destinado a brindar financiamiento a emprendimientos locales.

La visita incluyó la entrega de 108 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense para alumnos de ocho escuelas del distrito. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario distribuyó 120 ejemplares de árboles. Del acto participaron funcionarios provinciales, autoridades del Banco Provincia y del Instituto de la Vivienda, junto a intendentes de otros municipios de la región.