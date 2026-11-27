El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión con intendentes para organizar el despliegue preventivo ante el avance de El Niño. La jornada incluyó la entrega de 36 kits de gestión del riesgo con el objetivo de agilizar la asistencia en cada municipio. "La Provincia de Buenos Aires va a continuar invirtiendo, desarrollando encuentros regionales y haciendo todo lo necesario para reducir el impacto de este fenómeno climático en la vida de los bonaerenses", expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.

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"Desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil", agregó Kicillof, quien en la reunión estuvo acompañado por los ministros de Ambiente, Daniela Vilar; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Seguridad, Javier Alonso.

Ante los pronósticos desfavorables, Kicillof advirtió sobre la necesidad de estar listos para escenarios complejos y ratificó la continuidad de la inversión pública y del trabajo articulado con las comunas.

El equipamiento distribuido a las administraciones locales busca garantizar una intervención rápida en el territorio. Cada módulo operativo contiene una motobomba, un generador eléctrico, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura y motoguadañas, además de ropa de trabajo y elementos de seguridad personal.

Según detalló el gobernador, los nuevos insumos permiten abordar tanto contingencias meteorológicas generales como el impacto puntual de El Niño, a lo que se suma documentación técnica para estandarizar los protocolos de acción de las cuadrillas comunales. Además, destacó que la meta central de estas mesas de trabajo con intendentes es potenciar los recursos locales.

Tecnología preventiva

Durante la actividad se presentó además una Estación Meteorológica Automática (EMA), una herramienta de acceso público que brinda datos exactos para prever tormentas severas. El territorio bonaerense ya dispone de 22 de estos dispositivos y prevé sumar otros 13 en el área de la cuenca del río Reconquista. A la par, se lanzó la guía Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones, pensada como manual de referencia para los equipos locales.

Desde el área ambiental, Vilar alertó que los informes técnicos anticipan un evento de alta intensidad, con precipitaciones abundantes a nivel nacional, suelos saturados y el aumento del caudal en la cuenca del Paraná. En ese punto cuestionó la inacción de la Casa Rosada al señalar que no avaló ninguno de los expedientes para acceder a créditos internacionales destinados a mitigar el fenómeno, frente a lo cual el Ejecutivo bonaerense optó por sostener una gestión colaborativa de respaldo a las intendencias.

Por su parte, Katopodis subrayó que pese al complejo contexto económico del año, la gestión provincial mantiene activas las obras hidráulicas y de desagüe resultantes clave para evitar anegamientos. El ministro insistió en la importancia de darle continuidad a esta agenda conjunta para mejorar la infraestructura de cada región.

En tanto Alonso, desde su gestión en seguridad, valoró la tarea coordinada entre los municipios, los cuerpos de bomberos y los comandos unificados para detectar indicadores de amenaza. Ese relevamiento permitió diseñar esquemas específicos de gestión del riesgo para los 135 partidos de la provincia, integrados dentro de una estrategia más amplia que también contempla la prevención en zonas rurales.