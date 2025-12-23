El ministro de Defensa israelí promete que el ejército permanecerá en Gaza

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, observa, en medio del conflicto en curso en Gaza entre Israel y Hamás, en Jerusalén

El ‍ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el martes que el ejército nunca se retiraría totalmente de la Franja ‍de Gaza por motivos de ⁠seguridad y que se establecería una unidad civil-militar del ejército en el enclave palestino.

Según un plan de paz respaldado por Estados Unidos y firmado por Israel y Hamás en octubre, el ejército israelí se retirará gradualmente por completo del enclave costero e Israel no volverá a establecer asentamientos civiles en el territorio costero.

"Estamos situados en lo más profundo de Gaza y nunca la abandonaremos del todo. Eso ‌nunca ocurrirá. Estamos allí para proteger (a Israel), para impedir ⁠lo que ocurrió", dijo Katz en ⁠un discurso, refiriéndose al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, no ‍quiso hacer comentarios.

Refiriéndose a unidades del ejército israelí, Katz dijo: "Cuando llegue el momento, en el norte de ⁠Gaza (...) construiremos unidades de (la Brigada) Nahal ‌en el lugar de las comunidades (israelíes) que fueron desplazadas. Lo haremos de la forma adecuada en el momento indicado".

"No confiamos en nadie más para proteger a nuestros ciudadanos", dijo, señalando lo que, según él, era necesario también en Líbano y Siria.

La mención de ‌Katz a ‌las comunidades desplazadas parecía referirse a la retirada israelí de todos los asentamientos judíos de Gaza en 2005.

Netanyahu ha descartado repetidamente la posibilidad de volver a establecer asentamientos en Gaza durante los dos años de guerra de ​Gaza, aunque algunos miembros ultranacionalistas de su coalición pretenden reocuparla.

Las unidades Nahal de las fuerzas armadas israelíes están destinadas a civiles interesados en alistarse en el ejército, lo que incluye un año de preparación premilitar y programas de voluntariado. Estas unidades han desempeñado un papel histórico en la creación de comunidades israelíes.

Israel se encamina hacia un año electoral ‍en 2026 y se espera que la cuestión de los asentamientos sea un tema clave.

Katz hizo estas declaraciones en una ceremonia en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania en la que se anunció la construcción de 1.200 viviendas en el asentamiento israelí de Beit ​El. Se están construyendo en el lugar donde se encuentra una base militar israelí que se está cerrando.

Hablando de Cisjordania, Katz dijo: "El gobierno de ​Netanyahu es un gobierno de asentamientos (...). Se esfuerza por actuar. Si podemos conseguir la soberanía, haremos realidad la soberanía... Estamos ⁠en la era de la soberanía práctica", dijo Katz. "Hay oportunidades que no ha habido en mucho tiempo".

Con información de Reuters