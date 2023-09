"Necesitamos ver la justicia", dijo Trenchi y pidió que quede firme la condena a Lotocki

La empresaria textil Gabriela Trenchi se presentó hoy junto a sus abogados en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para pedir "justicia" y que quede firme la condena del médico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión, mientras desde esa instancia judicial “se comprometieron a resolver lo más rápido posible la situación”, según expresó uno de los letrados.

“Les dije que ya una de las víctimas no está, que nosotros estamos en una bomba de tiempo y que necesitamos ver la justicia lo antes posible”, expresó este mediodía Trenchi a la salida de la Cámara de Casación, ubicada en Talcahuano 624, en la zona de Tribunales.

“Sentía ganas de que me expliquen porque son nueve años de lucha”, dijo la empresaria, quien se mostró “contenta” porque la recibieron “muy amablemente”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el abogado de Trenchi, Mariano Lizardo, informó al salir del edificio que "se comprometieron con Gabriela a resolver lo más rápido posible la situación que lleva más de un año”.

"Le manifestaron que la causa va a tener ahora movilidad. Pronto va a tener impulso: se van a correr las vistas correspondientes, que es la última etapa de lo que sería el recurso para que después los jueces pasen a despacho y puedan tener la resolución final", agregó, en diálogo con Télam, sobre la sentencia a prisión que aún no fue confirmada.

Por otra parte, explicó que "hace 10 años atrás" también denunciaron a Lotocki por estafa, pero en primera instancia "no se hizo lugar", por lo que apelaron.

Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación por cinco años para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas Silvina Luna, quien murió hace tres semanas en el Hospital Italiano, pero el médico permanece en libertad porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Al edificio también se acercaron otras víctimas que sufrieron problemas de salud tras intervenciones de Lotocki.

En tanto, el modelo brasileño Eduardo Enrique Silva Fiuza presentó el martes de la semana pasada una denuncia contra Lotocki por tentativa de homicidio calificado y otra el jueves por asociación ilícita.

“Ayer, Eduardo Fiuza y Raphael Dufort ratificaron la denuncia por asociación ilícita que contiene, además del pedido de Aníbal Lotocki, otro respecto de la señora María José Favarón (su esposa)”, dijo a Télam el abogado Roberto Casorla Yalet, quien representa a Silva Fiuza y a Trenchi, entre otras presuntas víctimas.

Sobre este pedido, aclaró que tanto él como sus clientes entienden que “hay una organización criminal cuyo jefe es Lotocki y como organizadora Favarón”.

A su vez informó que solicitaron la detención del médico en todas las causas que inició, una veintena hasta el momento.

Sin embargo, aún no existe una orden de captura ya que “el juez que va a entender en todas las causas ha entendido que hasta tanto no se lo llame a declaración indagatoria no debería prosperar la detención”, explicó el letrado.

“La instrucción está delegada al fiscal Pablo Recchini y esperamos que él insista con los pedidos de detención e indagatoria”, detalló.

Casorla Yalet detalló que 22 personas le pidieron “iniciar acciones” de las cuales “20 ya están interpuestas” y otras dos son las que se van a presentar en estos días”.

“Todos los días desde que murió Silvina Luna al menos alguien me llama", remarcó.

"Siempre con los mismos síntomas, los mismos problemas, todos diciendo que no le habían dicho qué era (la sustancia incorporada al cuerpo). Todos con muchos problemas de salud”, agregó.

“(Lotocki) colocó en mi cuerpo algo que no le pedí y encima es un veneno”, dijo Trenchi, y concluyó: “Espero que se resuelva y quede firme para que de una vez esté adentro”.

Con información de Télam