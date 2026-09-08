Junto a Kicillof, el intendente Alak cargó contra el modelo económico libertario: "Perjudica gravemente a la Provincia"

Durante la apertura del Congreso Productivo Bonaerense, presidido por el gobernador Axel Kicillof, el intendente Julio Alak afirmó que Buenos Aires es "el gran motor productivo nacional", sostuvo su aporte del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) de la economía argentina, y cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional. "El plan económico del Gobierno nacional perjudica gravemente a la Provincia", sentenció.

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“El plan económico del Gobierno nacional perjudica gravemente a la Provincia de Buenos Aires, que privilegia los negocios financieros y las exportaciones de productos mineros y energía, discriminando a la industria y al comercio bonaerense”, sostuvo el intendente de La Plata.

En esa línea, Alak ratificó el perfil productivo de la Provincia y señaló: “Somos orgullosamente la principal provincia productiva del país; aportamos el 40% del PBI nacional gracias a un gran gobernador que tiene en claro que la salida es con producción y valor agregado”.

El congreso se desarrolla en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y se extenderá hasta mañana. Fue así que el jefe comunal consideró que el Congreso Productivo Bonaerense permite reafirmar ese perfil y destacó el papel de la producción y el trabajo como ejes para el crecimiento económico.

“Nuestra vitalidad ratifica que, lejos de estar ‘oxidada’, Buenos Aires es el gran motor productivo nacional”, afirmó Alak. Y agregó: “Los bonaerenses sabemos que la salida y el crecimiento es con producción y trabajo, porque esos valores están en nuestra esencia y lo hemos demostrado históricamente”.

Kicillof cuestionó el rumbo económico de Milei

Axel Kicillof sostuvo que la cuarta edición del Congreso Productivo Bonaerense se desarrolla en un contexto nacional “sumamente crítico”, marcado, según señaló, por retrocesos en distintos sectores de la economía. “Llevamos adelante esta cuarta edición del Congreso Productivo Bonaerense en un contexto nacional sumamente crítico, con caídas históricas en la industria, la construcción, el turismo, las economías regionales y la agricultura familiar”, afirmó el gobernador.

Por su parte, Kicillof cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que afectan a trabajadores, pequeñas y medianas empresas, comerciantes y productores. “Nos encontramos frente a un plan económico nacional que fue diseñado para destruir el capital, el conocimiento y el esfuerzo acumulados durante años por parte de los trabajadores, las pymes, los comerciantes y productores bonaerenses”, sostuvo.

El mandatario bonaerense también afirmó que el programa económico nacional apunta, según su interpretación, a modificar la estructura productiva del país. “El Gobierno nacional aplica un programa que ataca a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. No es algo casual ni transitorio: hay una política encaminada a construir un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral y dependiente en lo geopolítico”, expresó.

En ese marco, Kicillof también cuestionó las políticas nacionales vinculadas con la industria y el sistema científico. “En este mundo en transición, ningún país destruye sus capacidades industriales ysu sistema científico”, afirmó, y calificó de “criminal, irracional y profundamente contrario al interés nacional” lo que, a su entender, está haciendo el Gobierno de Milei con esos sectores.

Funcionarios y referentes participaron del Congreso Productivo Bonaerense

Entre las autoridades presentes estuvieron además el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el diputado nacional Jorge Taiana, junto con representantes de distintos sectores productivos y referentes políticos. Costa destacó la realización de la cuarta edición del Congreso en la ciudad de La Plata y señaló que la capital bonaerense se convierte en “la capital productiva de la provincia”.

“Estamos felices de hacer esta cuarta edición”, sostuvo el ministro, y destacó que el encuentro tiene como lema “El valor de producir”. En ese sentido, explicó que el objetivo es abordar los desafíos de la producción y pensar la región capital en articulación con los municipios y los distintos actores productivos.

“Este evento tiene como lema ‘El valor de producir’ y entendemos que hoy, más que nunca, para producir valor hay que tener coraje y convicción”, afirmó Costa.

Producción, ciencia y tecnología

Por su parte, Javier Rodríguez destacó la importancia de generar espacios de articulación entre los distintos sectores vinculados al desarrollo bonaerense. “Estamos convencidos de la necesidad y la importancia de estos congresos que vinculan al sector productivo con el científico tecnológico, y con quienes toman las decisiones del sector público”, afirmó el ministro de Desarrollo Agrario.

En la misma línea, Cristina Alvarez Rodríguez valoró la participación conjunta del sector público y privado. “Es un enorme orgullo como bonaerense estar acompañando este encuentro, que es una enorme oportunidad para que el sector privado y el sector público puedan encontrarse, debatir y construir políticas conjuntas”, sostuvo.

Paneles y mesas de trabajo

Bajo el lema “El valor de producir”, el Congreso Productivo Bonaerense funciona como un espacio de debate sobre políticas públicas y estrategias de desarrollo. El encuentro es organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y reúne a representantes de empresas, cooperativas, cámaras empresariales, sindicatos, universidades, organismos públicos, la comunidad científica y referentes políticos.

La programación de esta cuarta edición contempla 37 paneles y distintas mesas de trabajo, distribuidas en cuatro salas temáticas. Los ejes principales son Innovación para la producción; Infraestructura para la producción; Herramientas para la producción y el trabajo; y Desarrollo local.

Además, el Congreso cuenta con actividades destinadas a los sectores productivos de los 135 municipios bonaerenses y un espacio de exposición de proyectos, dispositivos y prototipos surgidos del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

6.600 participantes

El Congreso Productivo Bonaerense tuvo sus primeras tres ediciones en 2023, 2024 y 2025. Según los datos difundidos por la Provincia, esos encuentros reunieron a más de 6.600 participantes provenientes de distintas regiones y sectores productivos de Buenos Aires y del resto del país.

La cuarta edición busca profundizar el debate sobre el desarrollo productivo bonaerense y fortalecer la articulación entre el Estado, las empresas, los trabajadores, las universidades y el sistema científico y tecnológico.