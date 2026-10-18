Junto al CFI, Formosa sumó su rechazo a Nación por la paralización de la obra pública y la falta de infraestructura

Formosa participó de la Segunda Cumbre Federal de Logística, un encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que reunió a representantes de las provincias, gobernadores y empresarios para debatir sobre infraestructura, transporte y competitividad. Uno de los principales reclamos fue la necesidad de que el Gobierno de Javier Milei reactive la obra pública nacional y asuma su responsabilidad en el desarrollo de infraestructura estratégica.

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La delegación formoseña estuvo integrada por Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad; Fernando De Vido, presidente de REFSA y responsable de la administración del puerto de Formosa; Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico, y Maximiliano Melgarejo, director de Asuntos Estratégicos y Económicos.

En ese marco, la provincia presentó su infraestructura logística y destacó el potencial del puerto formoseño para ampliar las posibilidades de exportación. La agenda local apunta a vincular las obras viales, el transporte fluvial y el desarrollo industrial para fortalecer la actividad productiva y generar empleo.

Puerto para impulsar las exportaciones

Uno de los ejes de la exposición formoseña fue la reactivación de la actividad portuaria a partir de la instalación de la planta Biosiderúrgica. El proyecto prevé exportar 144.000 toneladas anuales de arrabio verde a través del río Paraguay y generar unos 3.500 empleos directos e indirectos.

Aunque se trata de una inversión privada, su desarrollo requirió la articulación de distintas áreas del Estado provincial para avanzar con la infraestructura portuaria y las obras viales, además de impulsar un polo industrial carbonífero que acompañe la actividad productiva.

La experiencia fue presentada como un ejemplo de la relación entre infraestructura y desarrollo económico. Para que las inversiones industriales puedan traducirse en producción y exportaciones, la conectividad y la logística resultan factores centrales.

En ese escenario, el reclamo compartido por las provincias apunta a la necesidad de sostener las obras estratégicas que permiten integrar las economías regionales y mejorar sus condiciones de competitividad.

La Hidrovía Paraná-Paraguay

La importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay también ocupó un lugar central en la cumbre. Para Formosa y las demás provincias del Norte Grande, el desarrollo de esta vía navegable y la mejora de la infraestructura de transporte son fundamentales para reducir costos, facilitar la comercialización y ampliar el acceso a los mercados internacionales.

La iniciativa que dio origen al encuentro comenzó a gestarse en octubre de 2021, cuando los gobernadores del Norte Grande solicitaron al CFI un estudio técnico sobre las necesidades de infraestructura regional. Entre los puntos analizados se encontraban el transporte de cargas y el potencial del corredor bioceánico.

Con el tiempo, el trabajo se extendió al conjunto del país y dio lugar a la Estrategia Federal Logística. Según se informó durante la cumbre, el relevamiento permitió identificar más de 1.100 proyectos estratégicos en distintas regiones argentinas. La primera edición del encuentro se realizó en 2024.

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, recordó que el objetivo era desarrollar una estrategia que contemplara las distintas modalidades de transporte, las cadenas productivas y las particularidades territoriales, con participación de las provincias.

Reclamos de infraestructura

La cumbre reunió a representantes de distintos sectores económicos, entre ellos la minería, los hidrocarburos, la agroindustria, la industria manufacturera, la energía y la logística. El objetivo fue debatir una hoja de ruta federal que permita mejorar el transporte de mercancías, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las posibilidades de exportación.

Entre los gobernadores que participaron estuvieron Ignacio Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Axel Kicillof, de Buenos Aires; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

Durante el encuentro, Kicillof planteó la necesidad de que Argentina tenga una mayor participación en las cadenas globales de valor, especialmente en las etapas productivas donde se genera mayor riqueza.