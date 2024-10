Quintela apuntó contra Milei por las agresiones a Cristina y Ginés: "Como sociedad debemos repudiarlas"

Ricardo Quintela

El gobernador Ricardo Quintela, no tardó en reaccionar ante las agresivas declaraciones del presidente Javier Milei durante el Tech Forum Argentina, donde insultó al ex ministro de Salud Ginés González García, quien falleció el pasado viernes, y también por los ataques contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista televisiva donde aseguró: “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

En esa línea, el Gobernador riojano aseguró que Milei habla "sin tapujos deseando la muerte de la ex presidenta Cristina Kirchner", y recordó que la referente del peronismo fue víctima de un intento de magnicidio que "hasta el día de hoy permanece impune".

"Estamos cansados de estas muestras de desequilibrada violencia y odio y como sociedad debemos repudiarlas. Después se enojan y escandalizan con los pedidos de juicio político hacia el presidente", remarcó Quintela en sus redes sociales.

Por otro lado, el mandatario provincial se refirió a los dichos del presidente en el Tech Forum Argentina: "Es inadmisible la forma en la que Javier Milei se expresa cada vez con más odio hacia sus opositores, legitimando la violencia hacia quienes no piensan como él".

Ene se sentido, aseguró que Gonzáles García fue uno de los sanitaristas "más importantes" de nuestro país, no solamente por su labor durante la pandemia, sino también por los "grandes avances en materia de salud".

Las lamentables agresiones de Milei

Milei, en el marco de una entrevista en el canal TN, respondió ante la consulta sobre la interna del peronismo y expresó: "Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". Los dichos fueron tomados por la ex presidenta que, horas más tarde, le respondió en sus redes sociales: "Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena".

Sobre el ex titular de la cartera de Salud, el presidente expresó: "Dejó este mundo ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos. Cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que fue el responsable junto a Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos. Parece que los muertos se vuelven buenos, pero no, este era un hijo de remil puta y va a ser recordado como un hijo de puta".