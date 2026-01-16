Un apagón paraliza las líneas de cercanías de Tokio y afecta a 673.000 pasajeros

Pasajeros evacuados de un tren varado en la línea Keihin-Tohoku permanecen en una vía férrea mientras se dirigen a la estación de Tamachi en Tokio, Japón

Por Satoshi ‍Sugiyama

TOKIO, 16 ene (Reuters) - Un apagón ferroviario en Tokio perturbó el ‍viaje matutino de ⁠unos 673.000 pasajeros el viernes, al quedar paralizadas dos líneas principales que dan servicio a algunas de las estaciones más concurridas del mundo.

Los trenes de las líneas Yamanote y Keihin-Tohoku de la compañía ‌East Japan Railway (JR East) estuvieron ⁠parados hasta nueve horas ⁠el viernes, según informó el operador ferroviario.

JR East explicó que un fallo ‍en el restablecimiento del suministro eléctrico tras los ⁠trabajos de mantenimiento realizados ‌durante la noche en la estación Tamachi de Tokio dejó a ambas líneas sin electricidad a primera hora del viernes. ‌Un ‌portavoz dijo que se vio humo saliendo de una caja de equipos junto a la vía cerca de la ​estación.

Se vio a pasajeros desembarcando de un tren que cubría el trayecto Keihin-Tohoku y que se encontraba varado entre estaciones, y caminando por las vías para evacuar, ayudados por bomberos ‍y personal ferroviario. Imágenes en las redes sociales mostraban a los viajeros abarrotando las concurridas estaciones.

La línea Yamanote pasa por estaciones como Shinjuku, ​por la que circulan unos 3,5 millones de pasajeros al día. La ​línea Keihin-Tohoku da servicio a centros neurálgicos como Tokio y ⁠Yokohama.

Con información de Reuters