La nueva líder de Japón intenta acercarse a Trump con propuestas sobre soja y camionetas

ct (Reuters) -La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se puso a trabajar el miércoles y su Gobierno comenzó a ultimar un paquete de compras, que incluye camionetas estadounidenses, soja y gas, para presentarlo al presidente Donald Trump en las conversaciones sobre comercio y seguridad de la próxima semana, según dos fuentes.

Sin embargo, no se comprometerá a ningún nuevo objetivo de gasto en defensa en la reunión, que se produce mientras Washington presiona a Japón y a otros aliados para que hagan más, dijo una de las fuentes con conocimiento de los preparativos.

Los dos líderes se sentarán en Tokio a principios de la próxima semana durante la primera visita de Trump a Japón desde su reelección, tras un acuerdo de su predecesor, Shigeru Ishiba, para invertir hasta 550.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de una rebaja de los aranceles automovilísticos.

"La alianza con Estados Unidos es la piedra angular de la política exterior y de seguridad de Japón", dijo Takaichi el martes en su rueda de prensa inaugural como primera ministra.

Una reunión exitosa con Trump ayudaría a reforzar el incipiente Gobierno de Takaichi, que debe actuar con una minoría parlamentaria. La conservadora de línea dura también necesitará el respaldo de Washington para llevar a cabo cualquier política de seguridad regional.

"Sería prematuro comentar cualquier discusión durante la visita del presidente Trump", dijo un portavoz del Gobierno japonés cuando se le preguntó sobre el paquete de compras previsto y las posibles inversiones.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

PRUEBA DIPLOMÁTICA

Los edulcorantes que Takaichi planea ofrecer a Trump en su primera gran prueba diplomática incluyen la compra de camionetas Ford F-150, una idea planteada por Trump, y un acuerdo para comprar más soja estadounidense, que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, solicitó en una llamada con su homólogo japonés la semana pasada, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar con los medios.

En una entrevista en la CNBC en agosto, Trump dijo que Japón estaba dispuesto a comprar "la bellísima Ford 150". Pero las camionetas estadounidenses, incluido el símbolo icónico de Ford de la clase trabajadora estadounidense, son demasiado grandes y consumen demasiado combustible para la mayoría de los conductores japoneses.

Las restricciones de Pekín a las importaciones de soja de EEUU han perjudicado a los agricultores estadounidenses que dependen de los mercados asiáticos. En septiembre, las exportaciones a China cayeron a cero por primera vez en casi siete años.

Tokio podría recortar las compras de soja brasileña para hacer sitio a más importaciones estadounidenses, que ya suponen el 70% del consumo de Japón, dijo una de las fuentes a Reuters.

Los F-150, diseñados para carreteras estadounidenses más anchas, podrían utilizarse en Japón como quitanieves.

INVERSIÓN Y GASTO EN DEFENSA

Japón también planea comprar más gas natural licuado (GNL) estadounidense, aunque no por ahora de un proyecto de gasoducto de Alaska defendido por Trump. Por separado, los representantes también presentarán una lista de proyectos de inversión candidatos en el marco del acuerdo de 550.000 millones de dólares, que ambos Gobiernos revisarán antes de que Trump haga una elección final, añadió la fuente.

Durante la carrera por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático, Takaichi fue la única de los cinco candidatos que sugirió que el acuerdo, que otorga a EEUU la mayor parte de los beneficios, era injusto. Tras su victoria, dijo que respetaría el pacto.

"Incluso con un reparto de beneficios de uno a nueve, si el riesgo es bajo, puede seguir teniendo sentido desde el punto de vista empresarial", dijo otra fuente del Gobierno japonés.

En materia de defensa, la nueva primera ministra japonesa ha manifestado su deseo de estrechar los lazos de seguridad con Washington. Japón ya alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense, con un portaaviones, una fuerza expedicionaria de marinos y decenas de aviones de combate.

En la reunión de la próxima semana, Takaichi señalará la voluntad de Japón de acelerar su aumento de la defensa más allá del objetivo del 2% del PIB fijado para 2027, según la primera fuente.

Takaichi dijo ayer que dará instrucciones a los responsables de defensa para que revisen tres documentos estratégicos de 2022 que sustentan lo que ya es la mayor expansión militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial.

Al preguntársele el miércoles si Japón revisaría los documentos de seguridad nacional, el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo: "No se trata de la cantidad ni de la relación con el PIB. Lo que importa es la sustancia de nuestras capacidades de defensa".

Trump llega a Japón el lunes y se marcha el martes. También se reunirá con el emperador Naruhito. Está previsto que el líder estadounidense y Takaichi viajen a partir del domingo a Malasia para asistir a una reunión de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés), y más tarde a Corea del Sur, que acoge una cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Con información de Reuters