La respuesta de Hamás al plan de Trump obtiene el apoyo de la línea dura y crece esperanza en Gaza

Humo se eleva tras las explosiones en la ciudad de Gaza después de que Hamás acordó liberar a los rehenes y aceptar algunas condiciones de un plan estadounidense para poner fin a la guerra, visto desde el centro de la Franja de Gaza

ZA, 4 oct (Reuters) -La Yihad Islámica Palestina, un aliado de línea dura de Hamás que también retiene rehenes, respaldó el sábado la respuesta del grupo a un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza, una medida que podría ayudar a allanar el camino para la liberación de los israelíes que siguen retenidos por ambas partes.

Hamás, el grupo militante palestino que controla Gaza, aceptó el viernes algunas partes clave del plan del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellas el fin de la guerra, la retirada de Israel y la liberación de rehenes israelíes y cautivos palestinos.

La respuesta de Hamás desencadenó un coro de declaraciones optimistas de líderes mundiales instando al cese inmediato del conflicto más mortífero en el que se ha visto implicado Israel desde su creación en 1948, y que exige la libertad de los israelíes que siguen retenidos en el enclave.

La declaración de apoyo de la Yihad Islámica, respaldada por Irán, más pequeña que Hamás pero considerada de línea más dura, fortalecía las expectativas de paz.

LOS PALESTINOS BUSCAN UN "RAYO DE ESPERANZA"

"La (reacción) de Hamás al plan de Trump representa la posición de las facciones de la resistencia palestina, y la Yihad Islámica participó responsablemente en las consultas que condujeron a esta decisión", dijo el grupo.

La postura de Hamás, y el respaldo de la Yihad Islámica, puede levantar el ánimo de los gazatíes, que han visto fracasar un alto el fuego tras otro mientras los ataques israelíes golpeaban la franja durantelos últimos dos años, creando una crisis humanitaria y desplazando a millones de personas.

"Que cese el sufrimiento del pueblo de Gaza, el pueblo de Gaza se encuentra entre los oprimidos de la tierra, y cualquier rayo de esperanza para el pueblo oprimido es una victoria", dijo Sharif al-Fakhouri, residente en la ciudad ocupada de Hebrón, en Cisjordania.

En medio del optimismo quedan varias cuestiones por resolver, como si Hamás aceptará desarmarse, una de las principales exigencias de Israel.

Algunos palestinos se mostraron cautos y expresaron su temor de que el primer ministro Benjamin Netanyahu, que encabeza el Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, acabe retirándose de cualquier plan para poner fin a la guerra.

"Lo importante es que Netanyahu no sabotee esto, porque ahora que Hamás aceptó, Netanyahu no estará de acuerdo, como suele hacer", dijo Jamal Shihada, residente en Jerusalén.

El portavoz en árabe del ejército israelí lanzó el sábado una advertencia a los residentes de la ciudad de Gaza, afirmando que seguía siendo una zona de combate "peligrosa".

Instó a los residentes en una publicación en X a evitar ir hacia el norte en el enclave o acercarse a cualquier zona donde operen los militares.

El sitio web de noticias Axios informó antes de que el ejército israelí pasaría a realizar operaciones defensivas en Gaza y detendría su plan de tomar la ciudad de Gaza.

Los ataques aéreos israelíes persistían a primera hora del sábado, pero eran menos intensos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el cese de los bombardeos afirmando que Hamás estaba preparado para la paz.

En su actualización diaria, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el fuego israelí mató al menos a 66 palestinos en todo el enclave en las últimas 24 horas.

APOYO MUNDIAL AL FIN A UNA "GUERRA TERRIBLE"

La oficina de Netanyahu dijo que Israel se estaba preparando para la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Trump para Gaza para la liberación de los rehenes israelíes tras la respuesta de Hamás.

Poco después, medios de comunicación israelíes informaron de que el escalón político del país había dado instrucciones al ejército para reducir la actividad ofensiva en Gaza.

El plan de Trump y la reacción de Hamás ganaron apoyos en todo el mundo, desde Australia a India, pasando por Canadá y las capitales europeas.

"El fin de esta terrible guerra está al alcance de la mano", dijo el primer ministro holandés, Dick Schoof.

Hamás respondió al plan de 20 puntos de Trump después de que el presidente estadounidense dio al grupo hasta el domingo para aceptarlo o enfrentarse a graves consecuencias.

Trump, que se ha presentado como la única persona capaz de lograr la paz en Gaza, ha invertido un importante capital político en los esfuerzos para poner fin a la guerra que ha dejado a Israel, aliado de Estados Unidos, cada vez más aislado en la escena mundial.

A nivel nacional, Netanyahu se encuentra atrapado entre la creciente presión para poner fin a la guerra -de las familias de los rehenes y un público cansado de la guerra- y las demandas de los miembros de línea dura de su coalición que insisten en que no debe haber tregua en la campaña de Israel en Gaza.

Israel comenzó a atacar Gaza tras el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, dirigido por Hamás, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes. Israel afirma que quedan 48 rehenes, 20 de los cuales están vivos.

La campaña de Israel ha matado a más de 67.000 personas en Gaza, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza.

"Es hora de poner fin a esta horrible guerra y devolver a casa a todos y cada uno de los rehenes. Estamos a favor de la reconstrucción y la rehabilitación", dijo Efrat Machikawa, miembro activo del foro de familias de rehenes de Israel y sobrina de Gadi Moses, rehén liberado en enero.

"Estamos hartos de la guerra. No queremos venganza. Queremos concentrarnos en la vida".

(Contribución de Mohammed Torokman, Mussa Qawasma y Rami Amichay. Redacción de Michael Georgy. Edición en español de Javier López de Lérida)