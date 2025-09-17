La ONU advierte de hambruna en el norte de Gaza tras cierre de paso fronterizo por Israel

Palestinos desplazados avanzan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la ciudad de Gaza que evacuaran hacia el sur.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó el miércoles su profunda preocupación por el agotamiento de alimentos y otros suministros en el norte de Gaza, donde cientos de miles de personas ya padecen hambruna, después de que Israel cerró la semana pasada el único paso fronterizo de la zona.

Israel comenzó el martes su anunciado asalto terrestre a la ciudad de Gaza, en el norte, y está intensificando sus esfuerzos para vaciar la ciudad de civiles abriendo una ruta adicional hacia el sur.

Cientos de miles de personas están refugiadas en la ciudad y muchas son reacias a seguir las órdenes de Israel de desplazarse debido a los peligros del camino, las pésimas condiciones, la falta de alimentos en la zona sur y el temor a un desplazamiento permanente.

"Existe una gran preocupación por el agotamiento de las reservas de combustible y alimentos en cuestión de días, ya que ahora no hay puntos de entrada directa de ayuda en el norte de Gaza y el reabastecimiento de sur a norte es cada vez más difícil debido a la creciente congestión de las carreteras y la inseguridad", dijo la oficina humanitaria de la ONU (OCAH) en un comunicado.

El 12 de septiembre se cerró el paso fronterizo de Zikim, y desde entonces ningún grupo de ayuda ha podido importar suministros.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. A última hora del martes dijo que se permitiría la entrada de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, sin dar más detalles.

Israel controla todos los accesos a Gaza y dice que permite la entrada de suficiente ayuda al enclave, donde lleva casi dos años en guerra con los militantes palestinos de Hamás. Acusa a Hamás de robar la ayuda, lo que los militantes niegan.

Un observatorio mundial del hambre afirmó el mes pasado que la ciudad de Gaza y sus alrededores sufrían oficialmente una hambruna y que era probable que se extendiera.

Con información de Reuters