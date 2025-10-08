La flotilla de ayuda a Gaza dice que las fuerzas israelíes interceptaron sus barcos

Las fuerzas de seguridad israelíes interceptan un buque de la Global Sumud Flotilla

ers) -Un grupo de barcos que intentaba entregar ayuda a la Franja de Gaza, devastada por la guerra, fue interceptado el miércoles por fuerzas israelíes en aguas internacionales, según informó la coalición que respalda el convoy, la segunda interceptación de este tipo en la última semana.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC, por sus siglas en inglés) es una red internacional de grupos activistas propalestinos que organiza misiones marítimas civiles destinadas a romper el bloqueo israelí de Gaza para entregar ayuda humanitaria a los palestinos del enclave.

Los barcos y pasajeros de la flotilla estaban a salvo, habían sido trasladados a un puerto israelí y se esperaba que fueran deportados sin demora, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en un comunicado en la red social X.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada", dijo el ministerio.

El incidente fue el segundo de este tipo en los últimos días, después de que Israel interceptara unos 40 barcos y detuviera a más de 450 activistas de un convoy de ayuda, la Global Sumud Flotilla, que también intentaba entregar suministros a Gaza.

La FFC afirmó que las fuerzas israelíes "secuestraron la flota humanitaria", y añadió que los "barcos fueron interceptados ilegalmente ... Los participantes -humanitarios, médicos y periodistas de todo el mundo- han sido llevados contra su voluntad y están retenidos en condiciones desconocidas".

"El ejército israelí no tiene jurisdicción legal sobre aguas internacionales", dijo. "Nuestra flotilla no supone ningún daño".

Los barcos transportaban ayuda por valor de más de 110.000 dólares en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales destinados a los hambrientos hospitales de Gaza, añadió en su cuenta de Instagram.

Las autoridades de Gaza afirman que unas 67.000 personas han muerto y el enclave palestino ha quedado devastado por el asalto de Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel afirma que 1.200 personas murieron y 251 fueron llevadas a Gaza como rehenes en el ataque de Hamás.

Con información de Reuters