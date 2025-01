La alegría se convierte en desesperación mientras los retornados buscan asentarse en el norte de Gaza

Un palestino, desplazado por orden de Israel durante la guerra, habla con un niño tras regresar a su casa destruida, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza

La alegría de miles de familias palestinas que han regresado a sus hogares en el norte de Gaza tras el alto el fuego con Israel se está convirtiendo en desesperación a medida que se impone la fría realidad de unas viviendas inhabitables y bombardeadas y de una terrible escasez de suministros básicos.

Muchos han empezado a quejarse de la falta de agua corriente, que les obliga a hacer cola durante horas para llenar recipientes de plástico para beber o limpiar. Con la mayoría de las casas convertidas en montones de escombros hasta donde alcanza la vista, los retornados han recogido los objetos útiles que quedaban en sus propiedades para levantar tiendas improvisadas.

Por la noche, los distritos residenciales arrasados por los ataques aéreos y los bombardeos israelíes se hunden en la oscuridad por falta de electricidad o combustible para hacer funcionar los generadores de reserva.

"No hay nada, no hay vida, no hay agua, no hay comida, no hay bebida, no hay nada para vivir. La vida es muy, muy dura. No existe el campamento de Jabalia", afirma Hisham el-Err, de pie junto a los escombros de su casa de varias plantas en el mayor y más densamente poblado de los ocho campos de refugiados históricos de bloques de cemento de la Franja de Gaza.

Su familia se apiña ahora en tiendas de campaña, que ofrecen escasa protección contra el frío de mediados de invierno en Gaza.

A última hora del martes, las autoridades de Hamás en Gaza afirmaron que la mayoría de las 650.000 personas desplazadas del norte por la guerra habían vuelto a entrar en la ciudad de Gaza y en el extremo norte del enclave desde zonas del sur, donde los combates fueron menos intensos y destructivos.

Muchos de los que regresaban, a menudo cargados con las posesiones personales que aún conservaban tras meses de desplazamientos a medida que cambiaban los campos de batalla, habían recorrido 20 kilómetros o más por la carretera costera.

Fahad Abu Jalhoum regresó con su familia a Jabalia desde la zona de Al Mawasi, en el sur de Gaza, pero la destrucción que encontraron era tan generalizada que se vieron obligados a volver al sur.

"Sólo hay fantasmas sin almas" en el norte, dijo Abu Jalhoum a Reuters de vuelta en Al Mawasi. "Todos echábamos de menos el norte, pero cuando fui allí me quedé impactado. Así que volví (al sur) hasta que Dios nos alivie".

HAMÁS DICE QUE NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DEL ACUERDO

Un responsable de Hamás que habló bajo condición de anonimato dijo que se habían introducido en Gaza cantidades menores de combustible, gas de cocina y tiendas de campaña que las acordadas en las negociaciones del alto el fuego.

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, cifró en 135.000 las necesidades iniciales de tiendas, pero el responsable de Hamás dijo que sólo habían entrado unas 2.000 desde que el acuerdo entró en vigor el 19 de enero.

También dijo que, contrariamente a lo acordado, no habían comenzado las obras de rehabilitación de los hospitales y panaderías destruidos por los combates.

"Todo esto ha provocado insatisfacción en la resistencia (palestina) y puede afectar a la correcta aplicación del acuerdo", dijo a Reuters, declinando dar más detalles. "Instamos a los mediadores y garantes a que hagan el máximo esfuerzo para cumplir los términos del acuerdo".

Responsables de Israel, que controla todos los puntos de entrada a Gaza, no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según el acuerdo, 33 rehenes retenidos por milicianos palestinos en Gaza serán liberados en las primeras seis semanas del alto el fuego a cambio de cientos de presos palestinos, muchos de ellos condenados a cadena perpetua en Israel.

Hasta ahora se han intercambiado siete rehenes y 290 prisioneros. El jueves se intercambiarán otros tres rehenes por decenas de detenidos palestinos, según Hamás y el grupo aliado más pequeño Yihad Islámica.

La segunda fase del acuerdo, que debe comenzar el 4 de febrero, pretende abrir el camino a la liberación de otros 60 rehenes, incluidos hombres en edad militar, y a la retirada total del ejército israelí de Gaza.

Si esto se consigue, se podría poner fin formalmente a la guerra y entablar conversaciones sobre el monumental reto de reconstruir Gaza, ahora ampliamente devastada por una embestida israelí que ha causado la muerte de casi 47.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El conflicto se desencadenó a raíz de un ataque transfronterizo dirigido por Hamás en el sur de Israel en el que murieron 1.200 personas, según los recuentos israelíes, y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

En Jabalia, Khamis Amara regresó a las ruinas de su casa para excavar en busca de los cadáveres de su padre y su hermano, que se encuentran entre las aproximadamente 10.000 personas desaparecidas y que se teme que hayan muerto en Gaza, según el servicio civil de emergencias local.

"Una vez estuve bajo los escombros con mi padre y mi hermano, igual que ellos. Pero conseguí salir", dijo Amara.

"La vida aquí es insoportable. Sinceramente, todo es mentira. Los del sur deberían quedarse allí, es mejor para ellos".

Con información de Reuters